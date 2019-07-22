Алексей Кулапин принял участие в работе Межрегионального совещания "Лидеры цифрового развития"

Директор Департамента государственной энергетической политики Алексей Кулапин принял участие в работе четвертого Межрегионального совещания «Лидеры цифрового развития». В мероприятии также участвовали заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Максим Акимов, глава Республики Саха Якутия) Айсен Николаев, руководители федеральных и региональных органов власти, курирующие вопросы цифровой трансформации в своих сферах, представители субъектов Российской Федерации и ИТ-компаний.

В своем докладе Алексей Кулапин рассказал о перспективах, открывающихся перед отраслями ТЭК в связи с широкомасштабным внедрением цифровых технологий, а также о сформированном Минэнерго России ведомственном проекте «Цифровая энергетика».

По словам Алексея Кулапина, сегодня в рамках разворачивающейся комплексной цифровой трансформации российской экономики перед ТЭК ставятся новые масштабные задачи качественного преобразования энергетической инфраструктуры посредством внедрения цифровых технологий. Их решение позволит его отраслям не только приумножить внутренний потенциал своего развития, но и сформировать необходимые преимущества для обеспечения конкурентоспособности на мировой арене.

На корпоративном уровне внедрение цифровых технологий открывает перед компаниями ТЭК новые горизонты для повышения экономической эффективности и снижения капитальных и операционных затрат производственных и бизнес-процессов. На отраслевом – за счет объединения игроков в каждой из отраслей ТЭК цифровизация позволит усилить эффекты от обособленного внедрения ими цифровых решений и совокупно достичь большего результата. На межотраслевом уровне за счет консолидации компаний всех отраслей появится возможность внедрения комплексных универсальных технологических решений, а также формирования объединенного производственного и логистического заказа.

Получить такой системный синергетический эффект, как отметил Алексей Кулапин, возможно только за счет гармонизации концепций, стратегий и моделей развития отдельных отраслей и компаний. Для этого Минэнерго России сформирован ведомственный проект «Цифровая энергетика», в рамках которого при участии отраслевого сообщества предстоит разработать Концепцию цифровой трансформации ТЭК. В ней будут заложены целевые ориентиры цифровизации на средне- и долгосрочном горизонтах планирования и определены базовые параметры сценариев развития цифровых технологий и эффекты от их внедрения в ТЭК.

Обеспечить открытое взаимодействие государства, энергетических и технологических компаний должна формирующаяся на базе Минэнерго России система управления, координации и мониторинга цифровой трансформации. В ее рамках будут созданы Совет по цифровой трансформации отраслей ТЭК и Проектный офис по реализации ведомственного проекта, с участием ведущих компаний уже формируются отраслевые центры компетенций цифровизации по отраслям ТЭК.

В завершение Алексей Кулапин подчеркнул, что цифровая трансформация российского ТЭК позволит не только обеспечить повышение надежности работы его отраслей, но и даст импульс для масштабных технологических прорывов в смежных сферах.