Госдума приняла во втором чтении законопроект о совершенствовании специнвестконтракта

Госдума приняла во втором чтении инициированный правительством РФ законопроект о новой модели и процедуре отбора для участников специнвестконтракта (СПИК).

Механизм специальных инвестиционных контрактов введен законом "О промышленной политике в РФ" от 31 декабря 2014 года. Для развития высокотехнологичного производства, в том числе для стимулирования импортозамещения, законопроект предусматривает совершенствование механизма СПИК с переходом от действующего преимущественно инвестиционного механизма на развитие и передачу в достаточном объеме новых технологических компетенций, что предполагает новую модель СПИК, другие процедуры отбора проектов.

Законопроект уточняет понятие СПИК для фиксации необходимости разработки и внедрения передовых технологий. Перечень таких технологий будет утверждаться правительством РФ для производства промышленной продукции на основе таких технологий в рамках СПИК.

Предлагается ввести конкурсный отбор участников СПИК. При этом предусматривается возможность проведения как открытого, так и закрытого конкурсного отбора. Предлагается также расширить круг участников СПИК, установив обязательное участие в качестве стороны СПИК органов власти всех уровней. Увеличиваются предельные сроки действия СПИК: не более 15 лет для проектов с объемом инвестиций до 50 млрд рублей включительно и не более 20 лет для проектов свыше 50 млрд рублей. Исключается требование по минимальному объему инвестиций для возможности претендовать на заключение СПИК. Налогоплательщикам - участникам СПИК будут предоставляться льготы по налогу на прибыль на весь срок реализации проекта.

Законопроект направлен на увеличение создания добавленной стоимости в экономике с максимальной конкуренцией в процессе его реализации, привлечение долгосрочных негосударственных инвестиций в высокотехнологичные проекты, предусматривающие внедрение передовых технологий, указывают в правительстве. Законопроект предусматривает возможность заключения СПИК не позднее 31 декабря 2030 года.

Поправки ко второму чтению

Поправки ко второму чтению предусматривают, что в случае, если в отношении инвестора на день заключения СПИК иностранным государством, иностранным межгосударственным учреждением либо союзом иностранных государства введены односторонние меры ограничительного характера (санкции), срок действия такого СПИК по решению правительства будет продлен на срок, в течение которого в отношении инвестора действуют такие санкции. Перечень соответствующих санкций определяется кабмином. Заключение новых СПИК с инвесторами, подпавшими под санкции, осуществляется по решению правительства РФ на основаниях и в порядке, действовавшем на день вступления в силу ранее заключенного СПИК.

ТАСС