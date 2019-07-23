Госдума ратифицировала договор о стратегическом сотрудничестве между Россией и Египтом

Госдума на заседании во вторник ратифицировала договор между Российской Федерацией и Египтом о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве.

Договор был подписан в Сочи 17 октября 2018 года. Согласно тексту, стороны будут придерживаться практики обмена визитами глав государств "на регулярной основе, не реже одного раза в год, поочередно в Москве и в Каире". Кроме того, "в рамках политического диалога организуются регулярные, не реже двух раз в год, консультации между министрами иностранных дел поочередно в столицах двух государств". Предусмотрен также формат консультаций по схеме "2+2" в составе министров иностранных дел и министров обороны двух стран. Стороны будут оказывать содействие контактам египетского и российского парламентов.

Договор предусматривает ежегодное проведение заседаний совместной российско-египетской комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству и Российско-египетского делового совета поочередно в каждом из государств. Москва и Каир обязуются способствовать созданию условий для свободной торговли, эффективного инвестиционного сотрудничества. Повышенное внимание будет уделяться инфраструктурным проектам, особенно в сфере энергетики, в том числе атомной.

"Стороны развивают сотрудничество в военной и военно-технической сферах на основе соответствующих соглашений между ними, с учетом взаимных интересов и своих международных обязательств", - говорится в тексте.

Договор заключен сроком на 10 лет и вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. После этого договор будет автоматически продлеваться каждые пять лет, если одна из сторон не решит выйти из него.

Как отметил со своей стороны глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, "договор в полной мере отвечает интересам России".

"Его ратификация будет способствовать укреплению сотрудничества Москвы и Каира во всех плоскостях. Это важное решение особенно в контексте предстоящего в октябре в Сочи саммита "Россия - Африка" и текущего председательства Египта в Африканском союзе", - указал депутат.

ТАСС