Ленинградская АЭС-2: на третью градирню нанесут 84 тысячи литров защитного покрытия

На Ленинградской АЭС-2 приступили к нанесению защитного покрытия 170-метровой градирни инновационного энергоблока № 2 ВВЭР-1200. Работы проведут снаружи, внутри башни и на опорных стойках. Кроме того, ствол градирни покроют дневной красно-белой маркировкой. На защитное покрытие потребуется 84 тысячи литров специальных материалов.

«Под открытым небом градирня подвергается воздействию окружающей среды и воздействию пара и воды, которые циркулируют в ней. Изоляционный состав надежно защитит ее от влажности, солнца и атмосферных осадков. Защитное покрытие нанесут в три и четыре слоя, общая площадь составит 102 тысячи квадратных метров. Это примерно 14 стандартных футбольных полей», - рассказал Павел Иванов, ведущий инженер отдела строительного контроля управления капитального строительства ЛАЭС-2. На следующем этапе строители приступят к монтажу основного технологического оборудования градирни.

Как работает градирня?

Башенные испарительные градирни являются элементами системы оборотного водоснабжения. Они используются для отвода тепла от конденсаторов турбин. Градирня – это гигантский железобетонный теплообменник. Как и в любой высокой трубе, в градирне образуется тяга – восходящий поток воздуха. Вода подается насосами от конденсаторов турбины в градирню, разбрызгивается с высоты порядка 10 метров и стекает вниз. При непосредственном контакте с воздухом вода отдает ему тепло. Затем охлажденная вода попадает в чашу бассейна, а потом насосами вновь подается на охлаждение конденсаторов турбин.

Из башен поднимается обыкновенный водяной пар. Он не содержит радиоактивных веществ, т.к. не контактирует с радиоактивной водой первого контура. Проектом сооружения новых энергоблоков Ленинградской АЭС предусмотрено три градирни: две высотой 150 метров для энергоблока №1 ВВЭР-1200 ЛАЭС и одна высотой 170 метров для энергоблока №2 ВВЭР-1200 ЛАЭС. Градирни проектируются при строительстве атомных электростанций в соответствии со статьей 60 Водного кодекса РФ «Охрана водных объектов при проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации водохозяйственной системы», в которую 14 июля 2008 года внесены изменения, запрещающие проектирование прямоточных систем технического водоснабжения.

Справка:

По сравнению с традиционными энергоблоками (ВВЭР-1000) проект, по которому построен блок поколения «3+» ЛАЭС, обладает рядом преимуществ, существенно повышающих его экономические характеристики и безопасность. Так, электрическая мощность реакторной установки повышена на 20%, с 1000 до 1200 МВт; срок службы основного оборудования увеличен в два раза, с 30 до 60 лет. При этом энергоблок отвечает самым высоким международным требованиям в области ядерной безопасности.

Ленинградская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом», расположена в городе Сосновый Бор, в 40 км западнее Санкт-Петербурга на берегу Финского залива. ЛАЭС является крупнейшей в России по установленной мощности 4200 МВт и единственной с двумя типами реакторов: в работе три действующих энергоблока РБМК-1000 (уран-графитовые ядерные реакторы канального типа на тепловых нейтронах электрической мощностью 1000 МВт) и один энергоблок поколения 3+ ВВЭР-1200 (водо-водяной энергетический реактор электрической мощностью 1200 МВт). Первый в стране энергоблок РБМК-1000 остановлен для вывода из эксплуатации 21 декабря 2018 г. Продолжается сооружение энергоблока № 2 ВВЭР-1200. Заказчик-застройщик проекта сооружения замещающих мощностей Ленинградской АЭС - АО «Концерн Росэнергоатом»; генеральный проектировщик - АО «АТОМПРОЕКТ», генеральный подрядчик - АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2».