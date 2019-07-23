Наблюдательный совет ОЭЗ "Алабуга" одобрил 6 новых резидентов с инвестициями 16,37 млрд рублей

На заседании наблюдательного совета особой экономической зоны «Алабуга» были положительно рассмотрены заявки от 6 новых компаний. Заседание прошло под председательством Президента РТ Рустама Минниханова.

Среди проектов - «Алкема», «2БИО», «АКОНИТ-УРАЛ», «Югострой РУ», «Лилиани-Технолоджи» и «ЦБТ «Алабуга».

Первый проект, который был представлен на Наблюдательном совете – АО «2БИО». Инициаторами выступили российский холдинг в сфере нефтегазопереработки и нефтехимии АО «ТАИФ»» и итальянский производитель ПГА-биопластиков «Investire Italia S.r.l» (компания Bio-On). В ОЭЗ «Алабуга» компания планирует осуществлять производство ПГА-биопластиков в объеме 10 000 тонн в год. Объем финансирования, согласно бизнес-плану, составит 9,7 млрд рублей без НДС, будет создано 90 рабочих мест. Производственные мощности компании разместяться на территории земельного участка 7 га. Срок запуска производства - 3 квартал 2021 года.

Проект ООО «ЦБТ «Алабуга» предусматривает производство 15 000 тонн базальтового непрерывного волокна (ровинга) в год. Инициатор проекта – компании «Промторг» и «Экопром» планируют вложить в производство 2,7 млрд рублей собственных средств. После выхода на проектную мощность будет создано 431 рабочее место. Производственные мощности компании планируют разместить на земельном участке 22, 5 га. Срок запуска производства - 3 квартал 2020 года.

Третий инвестиционный проект компании «Лилиани-Технолоджи» нацелен на организацию производства сельскохозяйственной техники. Запланированный объем производства - 700 штук в год.Общий объем инвестиций в проект составит 685 миллионов рублей (без НДС). Открытие производства позволит создать более 100 рабочих мест. Завод будет размещен на готовых производственных площадях индустриального парка «Синергия 2» с перспективой выхода на собственный земельный участок на территории ОЭЗ «Алабуга».



Следующий проект - компания «Аконит-Урал» планирует начать производство конвейерных роликов и металлоконструкций.Запланированный объем производства конвейерных роликов составит 720 тыс. шт. в год, а объем металлоконструкций 6 тыс. тонн в год. Планируемый объем инвестиций в проект производства конвейерных роликов составит 657,46 млн рублей, а в проект производства металлоконструкций - 260 млн рублей. В общей сложности будет создано 134 рабочих места. На первом этапе реализации проекта производственные мощности компания разместит на арендованных площадях промышленного парка «Синергия 2» общей площадью 5 167,4 м2. Второй этап будет реализован на участке территории ОЭЗ «Алабуга» общей площадью 5 га.

Пятый проект - ООО "Алкема предпологает производство декоративных облицовочных ПВХ плёнок для мебельных фасадов. Планируемый объем инвестиций в проект составит 1,5 млрд. рублей. Запланированный объем производства - 14 тысяч тонн в год. Запуск производства позволит создать 76 рабочих мест.

Шестым проектом стал ООО "Югострой РУ". Этот инвестиционный проект нацелен на организацию производства гидравлического оборудования. Объем производства составит 25 тысяч узлов в год. Объем инвестиций в проект составит 201 млн рублей. Производственные мощности компания планирует так же разместить на арендованных площадях в ИП «Синергия» общей площадью 521,7 м2. Срок запуска производства - 4 квартал 2019 года.

Президент Республики Татарстан и члены Наблюдательного Совета ОЭЗ «Алабуга» одобрили все 6 проектов инвесторов и приняли решение о присвоении статуса резидентов компаниям.

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