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Павел Ливинский доложил главе Минэнерго Александру Новаку о готовности южных предприятий "Россетей" к ОЗП 2019/2020

Павел Ливинский доложил главе Минэнерго Александру Новаку о готовности южных предприятий Россетей к ОЗП 2019/2020

23 июля 2019, 09:30
Рубрика: Встречи
Метки: РОССЕТИ, МИНЭНЕРГО, ОЗП
Отрасль: Электроэнергетика 

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В рамках заседания Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) по вопросам подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ Южного федерального округа к прохождению отопительного сезона 2019-2020 годо под руководством министра энергетики России Александра Новака одним из центральных выступлений стал доклад генерального директора компании «Россети» Павла Ливинского

В своем сообщении глава электросетевого холдинга подробно рассказал о ходе подготовке южных предприятий «Россетей» к зиме, подчеркнув, что годовой план программы технического обслуживания и ремонтов оборудования к настоящему времени выполнен почти на 70%.

«Полностью завершить работы планируем до конца сентября», - сказал Павел Ливинский, отметив, что объем программы ТОиР в 2019 году превысил 6,14 млрд рублей. 

«По сравнению с 2018 годом он увеличен на 2 млрд рублей. Физические объемы работ по основным номенклатурным позициям также превышают показатели 2018 года», - доложил генеральный директор группы «Россети».

Аварийный резерв оборудования и материалов в ДЗО ПАО «Россети» на территории Южного федерального округа укомплектован на 100%. Электросетевые компании обеспечены резервными источниками питания общей мощностью 55,3 МВт. В рамках подготовки к ОЗП запланировано проведение 173 пробных плавок гололеда на ВЛ, начиная с 20 августа 2019 года. 

В докладе Павел Ливинский также обратил внимание на тенденцию устойчивого снижения количества технологических нарушений в сети 110 кВ.

«Если сравнить итоги первых полугодий, то данный показатель в 2019 году по сравнению с 2016 годом снизился на 33%, а по сравнению с 2018 годом – на 4%. По индексам надежности SAIFI/SAIDI за 5 месяцев текущего года мы также отмечаем снижение на 20 и 34%, соответственно», - отметил глава «Россетей».

Компания: ПАО "Россети"

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