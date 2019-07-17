Павел Ливинский и врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин договорились о консолидации усилий для развития региональных электросетей

Сегодня, 23 июля 2019 года, в Астраханской области в ходе встречи Министра энергетики РФ Александра Новака с главой региона, врио губернатора Астраханской области Игорем Бабушкиным с участием генерального директора компании «Россети» Павла Ливинского стороны достигли договоренности о совместных действиях, позволяющих обеспечить стабильное развитие и модернизацию местного распределительного сетевого комплекса.



В самом начале Павел Ливинский представил врио губернатора Астраханской области Игорю Бабушкину планы развития местной энергосистемы и нового главу Астраханского филиала компании «Россети Юг» Виктора Писарева.

«Он много лет работает в Астраханском филиале и именно ему предстоит воплощать в жизнь представленные планы развития местного электросетевого комплекса. Учитывая его высокий профессионализм и глубокие знания региональной сетевой инфраструктуры, уверен, Виктор Писарев справится со всеми поставленными задачами в интересах всех категорий потребителей», - заявил глава «Россетей».

Важной темой обсуждения стало долгосрочное тарифное регулирование для предприятий, обеспечивающих транспорт и распределение электроэнергии.

«Этот вопрос важен для нашей компании, с одной стороны, как социально ответственной, заботящейся о доступности наших услуг, а, с другой, мы должны быть уверенными в достаточности собственных инвестиционных средств для поддержания надлежащего состояния сетей и бесперебойного энергообеспечения потребителей Астраханской области», – подчеркнул Павел Ливинский.

По итогам встречи была достигнута договоренность о подписании регуляторного соглашения между группой «Россети» и Правительством Астраханской области.



Отдельное внимание было уделено консолидации холдингом электросетевых активов на территории региона. В ближайшее время между «Россетями» и Астраханской областью будет подписано рамочное соглашение, предусматривающее передачу на баланс федерального оператора находящихся в собственности региона и муниципалитетов, а также бесхозных электросетей.



В заключение было принято решение о содействии администрации области компании «Россети Юг» в выполнении работ по освещению улиц центральной части города Астрахани и подсветки некоторых архитектурных объектов.