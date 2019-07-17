"Россети Тюмень" повышают надежность энергоснабжения газопроводов

Филиал «Энергокомплекс» компании «Россети Тюмень» (бренд АО «Тюменьэнерго») завершает капитальный ремонт подстанции 110/10 кВ «Сосновская» в Белоярском районе ХМАО-Югры. В работу подстанция введена в 1984 году и это первый капитальный ремонт за 35 лет ее эксплуатации.

ПС 110/10 кВ «Сосновская» расположена почти в 200 километрах от производственной базы Казымского района электрических сетей, обслуживающего территорию Белоярского района Югры. Подстанция обеспечивает электроснабжение объектов Сосновского линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Югорск».



Для повышения надежности объекта предусмотрено выполнение комплекса мероприятий, в том числе капитальный ремонт двух силовых трансформаторов. Это поэтапный процесс, который включает замену трансформаторного масла, ревизию переключающих устройств, вскрытие и ревизию активной части трансформаторов, а также замену электродвигателей обдува системы охлаждения, газовых и струйных реле, предохранительных клапанов, покраску и другие виды работ. В ближайшее время после полной сборки оборудования пройдет проверка его готовности к эксплуатации и ввод в работу.



Стоит отметить, что после капитального ремонта подстанция может функционировать в нормальном режиме ещё 15-20 лет, особенно с учетом поэтапного обновления оборудования в рамках концепции Цифровой трансформации - 2030.



Кроме «Сосновской» в рамках подготовки к очередному осенне-зимнему периоду в Казымском РЭС, самом северном подразделении «Россети Тюмень» в Ханты-Мансийском автономном округе, отремонтированы пять подстанционных объектов 110 кВ. Еще на трёх проводится реконструкция ограждений.