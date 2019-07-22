В "Россети Ленэнерго" открылась выставка-форум современных разработок распределительного сетевого комплекса

Сегодня, 23 июля 2019 года, в учебном комплексе «Россети Ленэнерго» в рамках Всероссийских соревнований профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию распределительных сетей открылась отраслевая выставка-форум, посвященная современным тенденциям электросетевой отрасли.

В этом году ключевой темой выставки стала цифровизация электросетевого комплекса. Ведущие российские и зарубежные производители представят инновационные технологии, системы передачи и контроля, последние разработки комплектующих сети (реклоузеры и др.), без которых невозможно создание цифровой сети.

«Цифровая трансформация требует от нас современных решений. Отраслевая выставка – прекрасная возможность продемонстрировать существующий потенциал развития электросетевого комплекса. Нам как организаторам очень приятно принимать у себя не только лучших энергетиков со всей России, которые участвуют в соревнованиях профессионального мастерства, но и лучших производителей оборудования. Уверен, что секрет успешной работы электросетевого комплекса – в синергии нашей общей работы. Подобные мероприятия чрезвычайно важны и полезны как самим электросетевым компаниям, так и производителям, которые получают возможность найти новых партнеров и направления сотрудничества; укрепить свой статус и наладить деловые контакты. Надеюсь, что нам удастся наладить хороший продуктивный диалог, который станет залогом успешного сотрудничества в будущем», – отметил на открытии выставки первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Ленэнерго» Игорь Кузьмин.

Также в рамках открытия выставки состоялась презентация нового цифрового класса в учебном комплексе «Ленэнерго». Класс включает в себя восемь автоматизированных рабочих мест, которые позволяют проводить обучение в мини-группах (до 8-ми специалистов) и объяснить философию цифровой трансформации и суть технологий. Уже выполнено проектирование, монтаж и наладка оборудование, ведется подготовка преподавателей, которые будут проводить обучение в классе.

Помимо работы выставочной экспозиции, программа форума включает в себя проведение нескольких тематических мероприятий – круглого стола по вопросам цифровизации распределительных сетей, совещание профильных специалистов ДЗО ПАО «Россети», посвященное развитию транспортного обеспечения и сервиса, дискуссию по компетенциям Worldskills и ряд других. Кроме того, в рамках работы выставки пройдет показательное мероприятие «Работа под напряжением на воздушных линиях».

Выставка организована при поддержке ГК «ЭНЕРГОКОНТРАКТ» и ЗАО «ЗЭТО».

Работа выставки продлится до 25 июля 2019 года. Подробнее о выставке – в разделе на официальном сайте компании.