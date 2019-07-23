В ТОСЭР "Прокопьевск" и "Новокузнецк" появятся новые предприятия

Пятое в этом году заседание совета по инвестиционной и инновационной деятельности под председательством заместителя губернатора по инвестициям, инновациям и предпринимательству Алексея Крупина прошло в администрации региона.

Члены совета рассмотрели возможность заключить соглашения с резидентами, которые будут действовать на территориях опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Новокузнецк» и «Прокопьевск».

ООО «ЮЖКУЗБАСС-ЭНЕРГОМАШ» планирует наладить в Новокузнецке производство качественного горно-шахтного взрывозащищенного электрооборудования. Инвестиции по проекту составят почти 6 млн рублей. Планируется создать 18 новых рабочих мест.

Еще одна компания планирует осуществлять деятельность в Прокопьевске. ООО «Вия» представило проект по открытию в городе гостиницы на 300 мест для рабочих по вахтовому методу.

В каждом номере запланировано размещение 3-4 двухъярусных кроватей. Душевые комнаты, а также санузлы – общие на этаже. Стоимость койко-места составит от 150 рублей/сутки. Стоимость проекта – 5 млн рублей, будет создано 12 рабочих мест.

Также в Прокопьевске готова начать работу компания ООО «Горная Техника Сервис».

Организация планирует заниматься обслуживанием карьерной, тяжелой, погрузочной, заправочной техники, а техники, осуществляющей перевозку путем проведения всех видов плановых и внеплановых ремонтов. Будет доступна оперативная и плановая диагностика, полное сервисное обслуживание, капитальный и аварийный ремонт, мониторинг технического состояния оборудования и др. Объем инвестиций по проекту – 4,5 млн рублей, планируется создать 52 новых рабочих места.

ООО «АВЕКА» намерена стать резидентом с проектом по производству скребковых конвейеров для предприятий горнорудной и угледобывающей промышленности. Кроме того, организация планирует осуществлять ремонт и сервисное обслуживание горно-шахтного оборудования. Общая стоимость проекта – более 4 млн рублей. В результате реализации проекта будет создано 11 рабочих мест.

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