Губернатор Югры Наталья Комарова и глава компании "Россети Тюмень" Алексей Солдатенко обсудили перспективы сотрудничества

Первая встреча Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Натальи Комаровой и генерального директора АО «Тюменьэнерго» Алексея Солдатенко с момента избрания его руководителем компании прошла в Сургуте. Стороны обсудили результаты деятельности предприятия в первом полугодии и перспективы развития до конца 2019 года.

Основные вопросы касались дальнейшего совершенствования работы предприятия на территории Ханты-Мансийского автономного округа, где формируется основная доходная часть «Тюменьэнерго», с июня 2019 года оказывающей услуги под брендом «Россети Тюмень». Генеральный директор отметил, что в настоящее время продолжается финансовое оздоровление энергокомпании и благодаря принятым мерам в 2020 году планируется выход на безубыточность:

«Мы выстроили инвестиционную программу таким образом, что наши партнёры – предприятия нефтегазодобычи – в соответствии со своими производственными планами будут содействовать нам в наборе нагрузки. Для этого мы вводим серьёзное количество объектов».

Стоит отметить, что «Россети Тюмень» в 2019 году инвестирует в энергохозяйство на территории Югры около 10,9 млрд рублей. Значительная часть этих средств предназначена для усиления электросетевой инфраструктуры нефтегазодобычи и транспорта углеводородов. Так, до конца 2019 года планируются к вводу в эксплуатацию три подстанции для нужд ООО «РН - Юганскнефтегаз», завершена реконструкция подстанций, обеспечивающих электроснабжение объектов Самотлорского месторождения нефти, газопроводов «Газпром трансгаз Югорск», производственных мощностей подразделений «Лукойла». При этом компания работает и над повышением качества электроснабжения городов и поселков, а также над модернизацией сетей, консолидированных под управлением «Россети Тюмень» в последние два года.



Наталья Комарова и Алексей Солдатенко обменялись мнениями по поводу так называемого перекрестного субсидирования, отметив, что энергокомпания практически не имеет объектов распределительной сети в Югре и 75 процентов валовой выручки получает от объектов нефтегазового комплекса.

В ходе беседы руководитель компании «Россети Тюмень» обозначил наиболее перспективные направления развития. Основное – цифровая трансформация, для которой уже формируется соответствующая технологическая и документальная база. На стадии реализации находятся несколько проектов, в том числе по модернизации систем оперативно-диспетчерского управления и создания ситуационно-аналитического центра на базе Центра управления сетями компании.



Не менее важное – выполнение поставленных Правительством РФ задач по консолидации электросетевых активов. Этот процесс имеет целью значительное повышение надежности электрических сетей, приведение их к единым стандартам обслуживания и управления, что положительно скажется на качестве электроснабжения всех потребителей.



Для компенсации выпадающих доходов из-за снижения потребления некоторыми крупными предприятиями предполагается развивать новые виды деятельности. Один из таких – оказание услуг по ремонтно-эксплуатационному и оперативно-техническому управлению сетями партнёров, в частности предприятий нефтегазовой отрасли.

«Наш приоритет – надёжность энергоснабжения всех без исключения потребителей. Коллектив готов к выполнению любых задач и нацелен на максимальное содействие округу в развитии энергетики», – заверил губернатора Алексей Солдатенко.

Наталья Комарова отметила, что предложения Алексея Солдатенко перспективны.