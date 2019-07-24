Молодые специалисты АО "СО ЕЭС" завоевали серебряные медали специальной лиги чемпионата "CASE-IN"

В ходе смены «Энергия», прошедшей с 9 по 15 июля в рамках Международного молодежного форума «Территория инициативной молодежи „Бирюса‟» в Красноярском крае, состоялись соревнования специальной лиги чемпионата по решению инженерных кейсов «CASE-IN». Молодые специалисты Системного оператора заняли второе место по итогам чемпионата.

В ходе соревнования участники решали кейс «Инновационные направления развития электроэнергетики России». Работу команд оценивала экспертная комиссия из представителей АО «СО ЕЭС», ПАО «Т Плюс», ООО «СГК», ПАО «Юнипро», Филиала ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Сибири, ПАО «МРСК Сибири» (Россети). Экспертом от Системного оператора выступил начальник Службы релейной защиты и автоматики Филиала АО «СО ЕЭС» Красноярское РДУ Иван Сытов.

В состав делегации, представлявшей АО «СО ЕЭС» на форуме «Бирюса», вошли девять молодых специалистов из филиалов операционных зон ОДУ Сибири и ОДУ Урала: ведущий специалист Службы электрических режимов Забайкальского РДУ Ольга Стремилова, главный специалист отдела устойчивости и противоаварийной автоматики Службы электрических режимов Красноярского РДУ Иван Чернаков, ведущий специалист отдела релейной защиты Службы релейной защиты и автоматики Красноярского РДУ Алексей Полугородний, специалист первой категории Службы электрических режимов Хакасского РДУ Алексей Арыштаев, дежурный инженер по оперативному планированию Службы энергетических режимов, балансов и развития Хакасского РДУ Виктор Католиков, специалист второй категории Службы АСДУ ОДУ Урала Антон Куликов, ведущий специалист Службы оперативного планирования режимов ОДУ Урала Александр Волобуев, ведущий специалист Службы электрических режимов Пермского РДУ Людмила Коберник и специалист первой категории Службы электрических режимов Пермского РДУ Евгений Крицкий.

Всего в чемпионате приняли участие восемь команд молодых специалистов из 14 энергетических компаний – АО «СО ЕЭС», ООО «Газпром энергохолдинг», ПАО «Т Плюс», ООО «Сибирская генерирующая компания», ПАО «Юнипро», ПАО «ТГК-2», ОАО «Норильско-Таймырская энергетическая компания», ПАО «ТГК-14», En+Group, ООО «Сибирская генерирующая компания», ПАО «МРСК Сибири» (Россети), ПАО «Квадра», ПАО «Интер РАО», ПАО «Роснефть». Организатором чемпионата выступил фонд «Надежная смена» − партнер АО «СО ЕЭС» в области работы с молодежью с 2007 года.

Смена «Энергия» Международного молодежного форума «Территория инициативной молодежи «Бирюса» объединила более 600 ученых, студентов и молодых специалистов из России и зарубежья, чьи научные интересы связаны с развитием энергетических проектов, в том числе в сфере альтернативной энергетики. Ежедневно для участников смены проходили лекции, дискуссии и мастер-классы от экспертов регионального и федерального уровня. Молодые сотрудники энергетических корпораций обсуждали со спикерами передовые практики в сфере энергосбережения и экологии, вопросы развития кадрового потенциала энергетического комплекса России.

Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория инициативной молодежи «Бирюса» проходит уже в тринадцатый раз и традиционно собирает более 3500 молодых людей из разных уголков страны. Целью форума является предоставление стартовых возможностей для проявления молодежных инициатив, создание условий для самореализации и развития молодежи, формирования и развития молодежных команд, объединений и организаций. В этом году форум проходит в формате четырех смен: смена федерального значения «Энергия», смена «Общество», смена федерального значения «Сила России: Сибирь» и слет студенческих отрядов Красноярского края.