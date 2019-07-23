В "Россети Ленэнерго" обсудили вопросы цифровизации районов электрических сетей

В первый день работы отраслевой выставки-форума «Современные тенденции распределительного сетевого комплекса», которая проходит 23-25 июля в рамках Всероссийских соревнований профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию распределительных сетей, состоялся круглый стол, посвященный вопросам реализации проектов цифровизации распределительных электрических сетей группы компаний «Россети».

В дискуссии приняли участие представители «Россети Ленэнерго», «Россети Московский регион», а также эксперты компании Siemens, ИНБРЭС и других разработчиков цифровых решений для электросетевого комплекса страны.

С докладом о реализации пилотных проектов цифровизации распределительных сетей выступил начальник департамента технологического развития и инноваций ПАО «Ленэнерго» Сергей Шувалов. Среди основных мероприятий по цифровой трансформации РЭС он отметил создание единой системы управления цифровой сетью (ЕЦУС), внедрение систем интеллектуального учета электроэнергии и реализацию мероприятий на полевом уровне РЭС в части систем удаленной диагностики оборудования, обеспечения наблюдаемости объектов, автоматизации объектов и установки современных управляемых устройств.

«Те работы, которые мы проводим, направлены на достижение определенных эффектов. Одним из основных эффектов является показатель надежности электросетевого комплекса (SAIDI и SAIFI), на который влияют такие факторы, как внедрение функции самовосстановления сети, автоматической локализации мест повреждения, равномерной загрузки оборудования и самодиагностики», — подчеркнул Сергей Шувалов.

При этом цифровая трансформация электрической сети должна повышать уровень качества услуг для населения путем снижения сроков технологического присоединения, сокращения времени перерывов электроснабжения и улучшения качества электроснабжения.

Пилотный проект «цифровой электромонтер» представил заместитель главного инженера по инновациям и проектной деятельности «Россети Московский регион» Геннадий Сиденко. Речь идет об автоматизированном выполнении работ при дистанционной выдаче заданий, оформлении нарядно-допускной системы, фото- и видеофиксации дефектов.

«На текущий момент в данном проекте задействованы все филиалы. Мы планируем проводить тестирование проекта и в конце 2019 года перейти к этапу реализации», — пояснил Сиденко.

«Цифровой электромонтер» позволит оптимизировать процесс управления рабочим процессом, сократить бумажный документооборот и оптимизировать схему восстановления РЭС.

О модернизированной сети 6 кВ энергоузла подстанции «Красный треугольник» и о дальнейших перспективах цифровых технологий для РЭС рассказала главный инженер подразделения «Автоматизация в электроэнергетике» компании Siemens Елена Никитина. С учетом того, что проект реализовывался в центре города (Адмиралтейский район), перекладывать кабели было достаточно трудно.

«Мы сделали выгрузку из геоинформационной системы (ГИС) о местоположении оборудования, с использованием контрольных замеров произвели необходимые расчеты и разработали математическую модель электросети», — добавила Никитина.

По ее словам, на основании математической модели можно сделать так называемый «цифровой двойник РЭС», который обеспечит работу единого источника информации без дополнительных затрат на полевое оборудование. Данные выгружаются автоматически и представляют собой совокупную информацию обо всех РЭС города.

Выставка-форум «Современные тенденции распределительного сетевого комплекса» организована при поддержке ГК «ЭНЕРГОКОНТРАКТ» и ЗАО «ЗЭТО».

Работа выставки-форума продлится до 25 июля 2019 года. Подробнее о выставке – в разделе на официальном сайте компании.