Более 600 млн рублей инвестируют в производство скважинного оборудования в Подмосковье

Жаркие дни
25 июля 2019, 13:40
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Отрасль: Строительство
Фото с сайта Министерства инвестиций и инноваций Московской области
Ввод в эксплуатацию нового предприятия по производству скважинного оборудования в Сергиевом Посаде запланирован на начало 2021 года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций и инноваций Московской области.
"Объем инвестиций в проект превысит 610 млн рублей, ввод нового предприятия запланирован не позднее января 2021 года", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства Подмосковья Вадима Хромова.
По его словам, после строительства еще одного корпуса предприятия инвестор создаст на первоначальном этапе 100 новых рабочих мест, а в дальнейшем - еще 102.
В пресс-службе сообщают, что участок предприятию уже предоставлен без проведения торгов.
ООО "Меттойл" было создано в 2014 году в рамках программы по локализации производства продукции заканчивания скважин в партнерстве с международной компании Schlumberger. На предприятии налажен выпуск противопесочных внутрискважинных фильтров различных типов, а также внутрискваженного оборудования для Многостадийного Гидроразрыва Пласта.