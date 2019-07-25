Более 600 млн рублей инвестируют в производство скважинного оборудования в Подмосковье

Фото с сайта Министерства инвестиций и инноваций Московской области

Ввод в эксплуатацию нового предприятия по производству скважинного оборудования в Сергиевом Посаде запланирован на начало 2021 года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций и инноваций Московской области.

"Объем инвестиций в проект превысит 610 млн рублей, ввод нового предприятия запланирован не позднее января 2021 года", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства Подмосковья Вадима Хромова.

По его словам, после строительства еще одного корпуса предприятия инвестор создаст на первоначальном этапе 100 новых рабочих мест, а в дальнейшем - еще 102.

В пресс-службе сообщают, что участок предприятию уже предоставлен без проведения торгов.

ООО "Меттойл" было создано в 2014 году в рамках программы по локализации производства продукции заканчивания скважин в партнерстве с международной компании Schlumberger. На предприятии налажен выпуск противопесочных внутрискважинных фильтров различных типов, а также внутрискваженного оборудования для Многостадийного Гидроразрыва Пласта.