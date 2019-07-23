Специалисты "Карелэнерго" оборудовали птицезащитными устройствами ЛЭП в Калевальском районе

Энергетики установили птицезащитные устройства на линии электропередачи 110 кВ «Кепа – Калевала». Такие устройства способны обезопасить от поражения электрическим током птиц, которые облюбовали опоры ЛЭП для отдыха и выслеживания добычи.

Установленная в Калевальском районе «птицезащита» изготовлена из композитного материала – она обладает повышенной прочностью, высокими изоляционными свойствами, а также устойчива к внешним явлениям. Пернатые не смогут садиться на опоры с такой защитой, а сами элементы опор ЛЭП не будут загрязняться продуктами жизнедеятельности птиц. Это позволит уберечь от порчи энергооборудование и исключить возможность технологических нарушений.

– Птицезащитные устройства не наносят вреда жизни и здоровью птиц, а лишь препятствуют их посадке и гнездованию на изоляторах, – говорит Альберт Лешкович, начальник Кемского сетевого района. – Мы установили 12 таких устройств на трех опорах ЛЭП. Работы выполняли в ночное время – наиболее удобное для наших потребителей.

Отметим, что карельские энергетики сталкиваются с такой проблемой гораздо реже, чем коллеги из более южных регионов. Однако именно в северном районе республики вопрос актуален из-за близкого расположения Калевальского национального парка – на заповедной территории зарегистрировано 143 вида птиц. Меры, принятые энергетиками филиала «Карелэнерго» компании «Россети Северо-Запад», обеспечат дополнительную защиту животных и повысят надежность электроснабжения жителей района.