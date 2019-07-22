Тулэнерго реализует проект по внедрению цифровой радиосвязи

Жаркие дни
25 июля 2019, 11:50
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ, ТУЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика
Для обеспечения диспетчерских служб «Россети Центр и Приволжье Тулэнерго» оперативной связью с выездными бригадами в компании ведется модернизация систем профессиональной радиосвязи. Для внедрения технологии беспроводной диспетчерской связи в Тулэнерго в текущем году планируется создание цифровой радиосвязи в соответствии со стандартом DMR.
Диспетчер сможет напрямую вести переговоры с персоналом и оперативно управлять действиями мобильных бригад. Это существенно сократит затраты времени на проведение различных работ, в том числе аварийно-восстановительных, что является важным условием в обеспечении надежности электроснабжения потребителей региона. Применение цифровой радиосвязи позволит проводить постоянный мониторинг оперативно-выездных бригад и ремонтного персонала с применением абонентских станций с GPS/GLONASS модулями.
По словам Максима Селюто, начальника управления корпоративных и технологических автоматизированных систем управления Тулэнерго:
- Все работы по внедрению цифровой радиосвязи в соответствии со стандартом DMR планируется завершить к концу 2019 года. В ходе реализации проекта будет создано 2 радиосервера, 34 базовых периферийных двухканальных станций, 57 стационарных абонентских радиостанций, 34 диспетчерские консоли. Персонал будет использовать 273 мобильные абонентские радиостанции. При этом повышается персональная безопасность энергетиков, надежность и качество связи, осуществляется интеграция с технологической телефонной сетью, увеличивается зона покрытия диспетчерской радиосвязью.