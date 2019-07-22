Тулэнерго реализует проект по внедрению цифровой радиосвязи

Для обеспечения диспетчерских служб «Россети Центр и Приволжье Тулэнерго» оперативной связью с выездными бригадами в компании ведется модернизация систем профессиональной радиосвязи. Для внедрения технологии беспроводной диспетчерской связи в Тулэнерго в текущем году планируется создание цифровой радиосвязи в соответствии со стандартом DMR.

Диспетчер сможет напрямую вести переговоры с персоналом и оперативно управлять действиями мобильных бригад. Это существенно сократит затраты времени на проведение различных работ, в том числе аварийно-восстановительных, что является важным условием в обеспечении надежности электроснабжения потребителей региона. Применение цифровой радиосвязи позволит проводить постоянный мониторинг оперативно-выездных бригад и ремонтного персонала с применением абонентских станций с GPS/GLONASS модулями.

По словам Максима Селюто, начальника управления корпоративных и технологических автоматизированных систем управления Тулэнерго: