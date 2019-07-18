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Модернизация

В Мохсоголлохе обновляются объекты энергетики

В Мохсоголлохе обновляются объекты энергетики

25 июля 2019, 10:30
Рубрика: Модернизация
Метки: ЯКУТСКЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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В п. Мохсоголлох Хангаласского улуса специалисты Якутской энергоремонтной компании производят реконструкцию трех линий электропередачи напряжением 0,4 кВ: до детского сада «Аленушка» и двух ВЛ в жилом секторе.

Как сообщил заместитель главного инженера ЯЭРК Владимир Светличный, к настоящему времени на объектах заменены 24 опоры и смонтировано 1000 метров СИП. После переключения жилых домов на новые линии электропередачи бригада участка воздушных линий и трансформаторных подстанций приступит к демонтажу «голого» провода и старых опор. 

Также изменения ждут столбовую трансформаторную подстанцию «Приозерная» 6/0,4 кВ, где будет установлен трансформатор в 4 раза мощнее предыдущего. В дальнейшем от модернизированной СТП планируется запитать дома на улицах Озерная и Таежная и детский садик, который сейчас подключен к другой подстанции.
 

Пресс-служба ПАО «Якутскэнерго»

Компания: Якутскэнерго

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