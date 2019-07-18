В Мохсоголлохе обновляются объекты энергетики

В п. Мохсоголлох Хангаласского улуса специалисты Якутской энергоремонтной компании производят реконструкцию трех линий электропередачи напряжением 0,4 кВ: до детского сада «Аленушка» и двух ВЛ в жилом секторе.

Как сообщил заместитель главного инженера ЯЭРК Владимир Светличный, к настоящему времени на объектах заменены 24 опоры и смонтировано 1000 метров СИП. После переключения жилых домов на новые линии электропередачи бригада участка воздушных линий и трансформаторных подстанций приступит к демонтажу «голого» провода и старых опор.

Также изменения ждут столбовую трансформаторную подстанцию «Приозерная» 6/0,4 кВ, где будет установлен трансформатор в 4 раза мощнее предыдущего. В дальнейшем от модернизированной СТП планируется запитать дома на улицах Озерная и Таежная и детский садик, который сейчас подключен к другой подстанции.



Пресс-служба ПАО «Якутскэнерго»