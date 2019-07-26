Александр Новак: “Турция входит в число ключевых торговых партнеров России”

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак совершил рабочую поездку в Турецкую Республику, где в качестве сопредседателя вместе с Министром торговли Турции Рухсарой Пекджан провел 16-е заседание Смешанной межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а также принял участие в Российско-Турецком бизнес-форуме, приуроченном к 20-му совместному заседанию Российско-Турецких деловых советов.



В ходе заседания МПК стороны обсудили широкий спектр вопросов торгово-экономического взаимодействия России с Турцией, а также подвели итоги совместной работы за последнее время. В настоящий момент деловые отношения России и Турции находятся на подъеме, страна является одним из ключевых партнеров России в регионе, отметил Александр Новак в ходе Российско-Турецкого бизнес-форума.

“Благодаря регулярным контактам наших лидеров уделяется внимание всем актуальным вопросам по таким направлениям, как энергетика, сельское хозяйство, промышленность”, - сообщил он.

Кроме того, Турция входит в число ключевых торговых партнеров России, продолжил Александр Новак.

“По итогам 2018 года наш товарооборот составил 25,5 млрд дол. США, за первые 5 месяцев 2019 года - 10 млрд дол. США. Это не предел, мы видим огромный потенциал двустороннего взаимодействия, перед нами стоят задачи упрощения торгового режима, поиска точек роста. Такая работа постоянно ведется”, - заверил он.

Порядка 80 регионов России также поддерживает работу по расширению регионального взаимодействия с Турцией. Ключевую роль в углублении инвестиционного сотрудничества при этом играет финансовый сектор.

“Мы поддерживаем увеличение доли национальных валют в расчетах за товары и услуги, которая уже сегодня составляет 34%. Ведется работа по гармонизации финансовой инфраструктуры – имею в виду запуск использования карт платежной системы «Мир» на территории Турции. Сейчас карты принимаются по всей сети турецкого банка «Иш Банк». Мы рассчитываем, что работа регуляторов наших стран обеспечит в скором времени использование этого платежного инструмента и в других банках по всей стране”, - добавил Александр Новак.

В ходе пленарного заседания глава Минэнерго России отметил, что Россия и Турция прикладывают значительные усилия для увеличения делового взаимодействия.

“Буквально вчера, 25 июля подписан Указ Президента Российской Федерации, который предусматривает отмену российских виз для турецких граждан, имеющих специальные паспорта, а также – на взаимной основе – для обладателей служебных паспортов”, - рассказал он.

Важным сектором развития для России и Турции выступает и финансовая сфера, подчеркнул Александр Новак.

“Так, по линии Российского Фонда Прямых Инвестиций и Турецкого Суверенного Фонда уже завершено создание совместного Российско-турецкого инвестиционного фонда, который приступил к рассмотрению совместных инвестиционных проектов в сфере энергетики, высоких технологий, инфраструктурного строительства и финансов. Хотел бы отдельно отметить, что по итогам 2018 года совокупная доля национальных валют в расчетах за товары и услуги между Россией и Турцией выросла до 33,5%”, - сказал он.

В то же время драйвером двустороннего взаимодействия остается сфера энергетики, продолжил Министр.

“Очередное заседание Рабочей группы по энергетике, которое состоялось накануне, позволило подвести итоги реализации проектов в этой области, а также наметить новые направления совместной работы. На особом контроле держим реализацию наших ключевых проектов - “Турецкого потока” и АЭС “Аккую”. Мы рассчитываем на своевременный запуск проектов в конце 2019 года и к 2023 году соответственно”, - сказал Александр Новак.

Еще одним крупным сектором взаимодействия двух стран выступает товарооборот сельскохозяйственной продукции. Александр Новак рассказал, что за 4 месяца 2019 года он вырос до 1,2 млрд долл. США, в основном, за счет увеличения импорта турецкой продукции в Россию.

“Наблюдается и рост туристических поездок россиян в Турцию. По данным за 2018 год, россияне совершили 5,71 млн туристских поездок в республику, что на 21% больше, чем в 2017 году. При этом уже в первом квартале зафиксирован рост турпотока еще на 36%, что дает надежды на достижение нового рекорда поездок в 6 млн человек к концу 2019 года”, - добавил Александр Новак.

По итогам заседания Александр Новак и Рухсара Пекджан подписали итоговый протокол 16-го заседания Смешанной межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.