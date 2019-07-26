Алтайский филиал Россети Сибирь завершает реконструкцию ЛЭП "Третьяково – Староалейка"

Повышение надежности электроснабжения более двух тысяч абонентов, возможность для подключения к электросетям новых потребителей, улучшение качества услуг – именно такие задачи решает Алтайский филиал Россети Сибирь, проведя реконструкцию воздушной линии электропередачи напряжением 35 киловольт (кВ) в зоне обслуживания Западных электрических сетей. Объем капитальных вложений в этот объект составляет около 40 миллионов рублей.

Важность проведения реконструкции именно этой линии заключается еще и в том, что она является транзитной во время ремонтных режимов работы сети. За время работ на трассе линии протяженностью около 14 километров энергетики установили 182 железобетонные опоры, шесть металлических анкерных опор, заменили около 44 километров провода, провели реконструкцию переключательного пункта.

- Кроме бытовых потребителей, запитанных от этой линии электропередачи, есть еще котельные, объекты водоснабжения, больница, три школы, детский сад, и несколько промышленных предприятий, потребители других сетевых организаций, – говорит Сергей Самсонов, директор производственного отделения Западные электрические сети Алтайского филиала Россети Сибирь. – Реконструкция энергообъекта решает комплекс задач: снизится количество технологических нарушений, появятся дополнительные возможности для присоединения к электрическим сетям новых потребителей, уменьшится уровень технических потерь электроэнергии в сетях.

В 2019 году инвестиции Алтайского филиала Россети Сибирь направлены на строительство новых объектов, техническое перевооружение, реконструкцию, модернизацию действующих линий электропередачи и подстанций, замену оборудования на объектах электросетевого хозяйства Алтайского края. Особое внимание уделяется цифровизации оборудования. Объем вложений, которые алтайские энергетики направят на эти цели в рамках инвестиционной программы, составит более миллиарда рублей.