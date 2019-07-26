Дворковича переизбрали председателем совета директоров АО "Роснано"

Совет директоров (наблюдательный совет) АО "Роснано" принял решение переизбрать своим председателем Аркадия Дворковича, который возглавляет фонд "Сколково". Об этом говорится в сообщении на портале раскрытия корпоративной информации.

"Избрать председателем совета директоров АО "Роснано" Дворковича Аркадия Владимировича", - говорится в сообщении. В голосовании приняли участие 12 из 12 членов наблюдательного совета.

Акционерное общество "Роснано" создано в марте 2011 года путем реорганизации государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий". АО "Роснано" содействует реализации государственной политики по развитию наноиндустрии, инвестируя напрямую и через инвестиционные фонды нанотехнологий в финансово эффективные высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие новых производств на территории России.

Основные направления инвестирования: электроника, оптоэлектроника и телекоммуникации, здравоохранение и биотехнологии, металлургия и металлообработка, энергетика, машино- и приборостроение, строительные и промышленные материалы, химия и нефтехимия. Благодаря инвестициям "Роснано" на данный момент открыто 103 завода и R&D-центра в 37 регионах России. В течение пяти лет компания работает с прибылью.

Функцию управления активами АО "Роснано" выполняет созданное в декабре 2013 года общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Роснано", председателем правления которого является Анатолий Чубайс. Задачи по созданию нанотехнологической инфраструктуры и реализации образовательных программ выполняются Фондом инфраструктурных и образовательных программ, также созданным в результате реорганизации госкорпорации.

ТАСС