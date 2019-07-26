 
Подписаться на новости
Модернизация

Красноярские энергетики повышают надежность энергоснабжения

Красноярские энергетики повышают надежность энергоснабжения

26 июля 2019, 14:20
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ СИБИРЬ
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

225 просмотров

Компания «Россети Сибирь» добилась существенного снижения аварийности на энергосетях в районах Красноярского края.

Наилучшие показатели по итогам первого полугодия продемонстрировали Ирбейский и Большемуртинский районы, где число инцидентов снизилось более чем на 70%. Хорошие показатели сокращения случаев внеплановых ограничений энергоснабжения продемонстрировали Шарыповский (62,1%), Новоселовский (60%), Манский (59,4%), Назаровский, Казачинский (по 44%), Саянский (40,9%), Ачинский, Нижнеингашский (по 33,3%), Березовский (32,6%) и Уярский (31%) районы.

Компания «Россети Сибирь» ведет постоянную работу по повышению качества энергоснабжения. В январе-июне 2019 года в Красноярском крае выполнена ремонтная программа на сумму более 330 млн рублей. В частности, выполнен ремонт 394 единицоборудованияподстанций 35-110кВ, ремонт 546 трансформаторныхираспределительныхподстанций, отремонтировано 2 452 кмлинийвоздушныхикабельныхлинийразногонапряжения. Беспрецедентные объемы работ были выполнены в Красноярском крае также в преддверии Универсиады-2019. Свой вклад в снижение аварийности внес и процесс цифровизации энергосистемы региона.

«Россети Сибирь продолжает работы по повышению надежности энергоснабжения. СФО – это территория, где проживает почти 20 млн человек, где действует большое количество энергоемких производств и реализуются масштабные амбициозные проекты, от Универсиады в Красноярске и игорной зоны в Алтайском крае до комплексного инвестпроекта «Енисейская Сибирь», охватывающего сразу три региона. Поэтому безаварийная работа энергосистемы Сибири – вопрос не только бытового комфорта жителей, но и экономического развития территорий. И тема максимального сокращения возможностей технологических нарушений всегда будет находиться в фокусе нашего внимания», - прокомментировал генеральный директор компании «Россети Сибирь» Павел Акилин.

Компания: Россети Сибирь

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
Ростех и
Уже 3,5 миллиарда тонн воды не дошли до Благовещенска благодаря Зейской ГЭС
Алтайский филиал Россети Сибирь завершает реконструкцию ЛЭП
В 2019 году

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно