Красноярские энергетики повышают надежность энергоснабжения

Компания «Россети Сибирь» добилась существенного снижения аварийности на энергосетях в районах Красноярского края.

Наилучшие показатели по итогам первого полугодия продемонстрировали Ирбейский и Большемуртинский районы, где число инцидентов снизилось более чем на 70%. Хорошие показатели сокращения случаев внеплановых ограничений энергоснабжения продемонстрировали Шарыповский (62,1%), Новоселовский (60%), Манский (59,4%), Назаровский, Казачинский (по 44%), Саянский (40,9%), Ачинский, Нижнеингашский (по 33,3%), Березовский (32,6%) и Уярский (31%) районы.

Компания «Россети Сибирь» ведет постоянную работу по повышению качества энергоснабжения. В январе-июне 2019 года в Красноярском крае выполнена ремонтная программа на сумму более 330 млн рублей. В частности, выполнен ремонт 394 единицоборудованияподстанций 35-110кВ, ремонт 546 трансформаторныхираспределительныхподстанций, отремонтировано 2 452 кмлинийвоздушныхикабельныхлинийразногонапряжения. Беспрецедентные объемы работ были выполнены в Красноярском крае также в преддверии Универсиады-2019. Свой вклад в снижение аварийности внес и процесс цифровизации энергосистемы региона.