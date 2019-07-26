ППГХО представило на выставке "МАЙНЕКС Дальний Восток 2019" новые образцы горно-шахтной техники

Новые образцы горно-шахтной техники Приаргунского производственного горно-химического объединения (ПАО «ППГХО им. Е.П. Славского», входит в контур управления Уранового холдинга «АРМЗ»/Горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом») были представлены на выставке «МАЙНЕКС Дальний Восток 2019», которая завершилась 26 июля в Хабаровске.



В выставке и конференции приняли участие более 450 делегатов, в том числе главы регионов Дальнего Востока, руководители и ведущие специалисты промышленных предприятий, научные работники.



ПАО «ППГХО им. Е.П. Славского» представило новые погрузочно-доставочные машины (ПДМ) - аккумуляторную узкозахватную ARGO, сборка которой производится рамках совместного проекта с компании Aramine (Франция), и собственную модель ПД-2Э, которую выпускает ремонтно-механический завод ППГХО.

«Собранные российскими механиками ПДМ успешно протестированы во Франции и уже приступили к работе на подземном руднике №1 ППГХО. Локализованная техника более чем на 20% дешевле импортной. Стоимость ее производства и эксплуатации - на 10% ниже своих кабельных, и на 15% — дизельных аналогов. Мы планируем расширить линейку совместной продукции и сконцентрироваться также на производстве шахтных самосвалов и другой вспомогательной техники», — сообщил в докладе на конференции «МАЙНЕКС Дальний Восток» исполнительный директор ООО «АРМЗ Горные машины» Игорь Семенов.

«Ожидания, что наша техника будет интересна, полностью оправдались. Интерес к ПДМ – большой, особенно он проявляется со стороны представителей горнодобывающих предприятий», - рассказал директор по развитию ремонтно-механического завода ППГХО Равиль Сафиуллин.

Для справки:



Соглашение о локализации производства в Забайкалье между Урановым холдингом «АРМЗ» и компанией Aramine было подписано в ходе Международной выставки Мining World Russia в апреле 2019 года. Новое предприятие ООО «АРМЗ Горные машины» начало свою работу в Краснокаменске в июне. Проект реализуется в рамках диверсификации основного бизнеса Уранового холдинга «АРМЗ» и направлен на привлечение дополнительной прибыли и создание новых рабочих мест в Краснокаменске.



Конференция и выставка «МАЙНЕКС Дальний Восток» является профессиональным мероприятием, в рамках которого происходит содержательный обмен мнениями и информацией, который несомненно содействует постоянной выработке наиболее оптимальных направлений использования и развития минерально-сырьевой базы Дальневосточных регионов России. С 2015 г. по 2018 год конференция и выставка «МАЙНЕКС Дальний Восток» проводилась в Магадане.В 2019 году местом проведения стал г. Хабаровск.

Пресс-служба ПАО «ППГХО имени Е.П. Славского»