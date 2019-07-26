В Росатоме прошло заседание рабочей группы "Промышленность" Госсовета РФ

26 июля в Москве, в главном офисе Госкорпорации «Росатом» прошло очередное заседание рабочей группы «Промышленность» Государственного совета РФ. Встреча прошла под председательством губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

На заседании были подведены промежуточные итоги работы ключевых подгрупп, а также даны поручения, которые позволят систематизировать работу и с сентября приступить непосредственно к подготовке доклада к Госсовету.

Ключевой темой стали результаты деятельности подгруппы «Инновационная политика и развитие новых технологий», направленной на освоение новых, экспортных рынков. Эта работа велась в тесном контакте с корпорациями, представителями регионов, малым и средним бизнесом.

Было отмечено, что не так давно Правительством РФ были заключены соглашения с государственными компаниями –технологическими лидерами в конкретных перспективных направлениях. По направлению «Квантовые вычисления» и «Технологии создания новых материалов и веществ» компанией-лидером признан Росатом. Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев доложил о том, как эти соглашения будут реализовываться, а также о результатах работы подгруппы «Инновационная политика и развитие новых технологий». Он отметил, что в части поддержки экспортных направлений все меры должны быть рыночными, в рамках норм ВТО, но они могут быть шире в части внутреннего рынка. «Формировать комфортную среду для сбыта в России мы не просто имеем право, мы обязаны это делать», - сказал он.

Также на заседании обсуждалось развитие направления «Цифровизация в промышленности».

«Дорожные карты должны быть разработаны по всем перспективным направлениям. Они будут координировать работу Правительства РФ и бизнеса по выводу страны на лидирующие экономические позиции, о чём не раз говорил в Послании и майских указах Президент страны», - отметил Алексей Дюмин.

Для справки:

27 декабря 2018 года распоряжением Президента РФ В.В. Путина были утверждены 16 рабочих групп Государственного совета, которые возглавили главы регионов России. Рабочие группы охватывают все ключевые сферы деятельности страны. Одно из стратегических направлений - «Промышленность», его поручено вести Тульской области, рабочую группу возглавил глава региона Алексей Дюмин. Основная цель – создание постоянно действующей площадки для выработки предложений и реализации инициатив по развитию промышленности страны.

В рамках рабочей группы сформировано семь подгрупп по направлениям: «Нормативное регулирование промышленности и совершенствование системы закупок», «Приоритетные отрасли развития», «Региональная политика и инфраструктурное обеспечение», «Инвестиционная политика и обеспечение доступности финансирования», «ОПК и диверсификация продукции», «Инновационная политика и развитие новых технологий», «Поддержка промышленного экспорта и выход на новые рынки».

Ранее Госкорпорация «Росатом» предложила на рассмотрение рабочей группы проект технологической карты «Композитные материалы». Сейчас эта карта доработана, внесены корректировки. В России Госкорпорация занимает более 50% отечественного рынка композитов.