50-й резидент ТОР "Тольятти" вложит в производство 19,5 млрд рублей

Областная комиссия по рассмотрению заявок на получение статуса резидента территории опережающего социально-экономического развития одобрила проект ООО «Волгаферт». Совместное предприятие «КуйбышевАзота» и итальянской компании Maire Necnimont планирует выпускать полторы тысячи тонн гранулированного карбамида в сутки.

«Волгаферт» станет пятидесятой организацией, зарегистрированной в реестре резидентов ТОР «Тольятти». Инвестиции компании в проект составят 19,5 млрд рублей, планируется создать около 60 высокотехнологичных и высокооплачиваемых рабочих мест. Новое предприятие будет производить гранулированный карбамид, который является востребованным на рынке удобрением и обладает высокой добавленной стоимостью.

Как сообщил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов, производство разместится на площадке «КуйбышевАзота» и начнет работу в течение полутора лет:

«Успешно реализуемая в Самарской области инвестиционная политика позволяет местным региональным компаниям привлекать в партнеры крупнейшие международные организации. «Волгаферт» - совместное предприятие «КуйбышевАзота» и итальянской компании, которая приходит к нам с технологиями и деньгами. Это высокомаржинальный проект, за семилетний срок льготного периода он сгенерирует более 200 млн рублей отчислений в бюджеты города и региона».

Отметим, что уже ряд иностранных компаний являются резидентами ТОР «Тольятти». По словам Дмитрия Богданова, сейчас многие зарубежные инвесторы ведут с областными властями активные переговоры, понимая, что Самарская область и Тольятти выдерживают свои обязательства: гарантируют комфортное и качественное сопровождение проектов и в рамках полномочий решают все проблемы, которые возникают или могут возникнуть в ходе их реализации.

Напомним, в середине июля статус резидента был присвоен еще четырем компаниям. Торжественное подписание соответствующих соглашений состоялось в рамках проведения Всероссийского форума-совещания по развитию моногородов, в работе которого принял участие министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Инвесторы планируют модернизировать линию по выпуску стальных труб, организовать литейное производство, построить цифровую инфраструктуру города с применением технологии Smart City, а также создать центр обслуживания баз данных и обработки информации. Общая сумма вложений этих резидентов составит более 220 млн рублей, будет создано 1700 рабочих мест.

В ходе пленарного заседания форума губернатор Дмитрий Азаров подчеркнул, что благодаря особому статусу территории опережающего развития Тольятти стал ярким примером колоссальной трансформации экономики.

«В этот непростой период трансформации крайне важными, оперативными, решительными оказались меры поддержки, которые были предприняты Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным», - сказал глава региона. Он также отметил, что системная работа в рамках программы развития моногородов позволила Тольятти на протяжении трех лет возглавлять список лидеров роста экономики в Самарской области.

Тольятти уверенно удерживает первенство и по количеству резидентов среди всех территорий опережающего развития в стране. Областное правительство взаимодействует с представителями бизнеса в режиме прямого и конструктивного диалога, осуществляя всестороннюю поддержку инвесторов. Резидентом ТОР «Тольятти» может стать компания, не связанная с градообразующим предприятием и соблюдающая следующие условия: создать более 20 рабочих мест и инвестировать не менее 20 млн рублей (5 млн рублей в первый год). При этом компания получает льготы по налогу на прибыль (от 2 до 10% в зависимости от года реализации проекта), нулевые ставки по налогам на имущество и землю, а также ставку в размере 7,6% по страховым выплатам (вместо стандартных 30%).

В администрации Тольятти подчеркивают, что муниципалитет, являясь самым крупным моногородом страны, обладает всеми необходимыми средствами поддержки бизнеса - развитой инфраструктурой, специализированными площадками для предпринимателей из любых сфер деятельности, большим ресурсом квалифицированных рабочих кадров. Городские власти работают с потенциальными резидентами в режиме «единого окна», предоставляя персонального менеджера каждому инвестпроекту.

«Проект компании «Волгаферт» станет новым этапом развития химической отрасли, - отметил заместитель главы администрации Тольятти по финансам, экономике и развитию Алексей Бузинный. - В городе создаются условия для стабильной работы современных химпредприятий. Очень важно, что открытие данного производства не повлечет дополнительного экологического воздействия на окружающую среду».

Валерий Фомичев, президент Торгово-промышленной палаты Самарской области:

- Тот факт, что участниками ТОР «Тольятти» становятся крупные компании с зарубежным капиталом, говорит о привлекательности нашего региона для иностранных инвесторов. В губернии созданы все необходимые условия для комфортного развития бизнеса: есть и нормативная база, и менеджмент, который курирует эти вопросы, давая возможность иностранному бизнесу вкладывать средства в экономику Самарской области.

Волжская Коммуна