На стройплощадку АЭС "Аккую" (Турция) прибыло первое крупногабаритное оборудование

29 июля 2019 года, Буюкеджели (Турция, провинция Мерсин) – На строительную площадку АЭС «Аккую» прибыл первый крупногабаритный груз для энергоблока №1 – устройство локализации расплава («ловушка расплава»).

Это оборудование, которое будет установлено под корпусом ядерного реактора, представляет собой конусообразную емкость весом 150 тонн, изготовленную из стали, устойчивой к высоким температурам.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, который на днях провел рабочую встречу с генеральным директором Госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым на площадке строительства АЭС «Аккую», заявил:

«Мы увидели, что на площадку доставлено важное оборудование, элемент систем безопасности – «ловушка расплава». Устройство локализации расплава, спроектированное для атомных электростанций третьего поколения, к которым относится АЭС «Аккую», позволяет повысить уровень ядерной безопасности. До конца этого года завершится процесс монтажа данного оборудования».

«Символично, что первое крупногабаритное оборудование, прибывшее на площадку – это элемент систем безопасности. Надежность и безопасность работы АЭС закладывается задолго до начала ее эксплуатации. Соблюдение принципов ядерной безопасности с первого дня реализации проекта и постоянный контроль выполняемых работ являются неотъемлемой частью процесса строительства. Этот основополагающий подход действует на протяжении всего проектного срока эксплуатации, который составляет 60 лет, а, возможно, и дольше, - отметила генеральный директор АО «Аккую Нуклеар» Анастасия Зотеева. – Проект «Аккую» опирается на уже имеющийся опыт сооружения и эксплуатации станций с аналогичным проектным решением в России. Оно предусматривает комбинацию активных и пассивных систем, обеспечивающих безопасность АЭС при любых внешних условиях».

Работы по возведению энергоблока №1, для которого предназначено устройство локализации расплава, выполняются по плану, ведется подготовка к монтажу «ловушки». Все этапы строительства тщательно контролируются независимыми инспекционными организациями и национальным регулирующим органом – Агентством по ядерному регулированию (NDK).

Для справки:

Устройство локализации расплава - это важнейший элемент пассивных систем безопасности наиболее современных атомных электростанций с реакторами поколения 3+, в случае запроектной аварии исключающий попадание радиоактивных материалов активной зоны реактора в окружающую среду. «Ловушка расплава» для первой АЭС в Турции была изготовлена российским предприятием АО «ТЯЖМАШ», специализирующимся на производстве данного вида оборудования. Первые два устройства локализации расплава, изготовленные в АО «ТЯЖМАШ», уже смонтированы на АЭС «Тяньвань» в Китае, две «ловушки» отгружены для поставки на АЭС «Руппур» в Бангладеш, еще четырьмя будет оснащена АЭС «Куданкулам» в Индии.

АЭС «Аккую» - первая атомная электростанция, строящаяся в Турецкой Республике. Проект реализуется на основании межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере строительства и эксплуатации атомной электростанции на площадке Аккую в Турецкой Республике, заключенного между Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой Республики 12 мая 2010 года. Проект предусматривает строительство четырех энергоблоков с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Госкорпорация «Росатом» является мажоритарным акционером компании АО «Аккую Нуклеар», принявшей на себя обязательства по проектированию, строительству, обслуживанию, эксплуатации и выводу из эксплуатации станции. Сооружение АЭС «Аккую» – первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели «строй – владей - эксплуатируй» (Build – Own - Operate).

Пресс-служба АО «Аккую Нуклеар»