Приволжские электрические сети проводят обновление распределительных сетей

Приволжские электрические сети проводят модернизацию распределительных сетей. В целом в этом году в ПЭС предполагают обновить 11 км ВЛ 6-10 кВ, 23,9 км ВЛ 0,4 кВ, 16,5 км КЛ 0,4-6(10) кВ.

Обновление оборудования – важный процесс для филиала ОАО «Сетевая компания», на долю которого приходится до трети всего объема технологических присоединений компании.

В последние годы в распределительных сетях ведутся работы, направленные не столько на рост установленной мощности оборудования, сколько на повышение надёжности сетей. Реализуются целевые программы по установке автоматических пунктов секционирования: реклоузеров, выключателей нагрузки 6-10 кВ. Стала воплощаться в жизнь давняя мечта оперативников – автоматическая локализация поврежденного участка в наших достаточно протяжённых сетях.

Этой же ключевой задаче – восстановлению электроснабжения в максимально короткие сроки – служит и функционал индикаторов короткого замыкания (ИКЗ). На сегодняшний день в Высокогорском районе установлено 45 комплектов устройств, имеющих географические координаты и оборудованных GSM-каналом передачи данных – в случае аварийного отключения сигнал передается диспетчеру. По частоте миганий ИКЗ можно определить тип повреждения на воздушной линии, а «лепестки» на датчике и цвет индикации определят направление, в котором произошло короткое замыкание.

По индикации на приборе находящиеся в непосредственной близости от ИКЗ члены бригады ОВБ могут конкретизировать место повреждения посредством специального пульта и визуального осмотра этого оборудования. Таким образом, в комплексе с установленными реклоузерами и выключателями нагрузки 10 кВ значительно снижаются трудозатраты при восстановлении электроснабжения и сокращается время простоя воздушной линии.

Существенно улучшить надёжность электроснабжения позволило широкое использование самонесущего изолированного провода (СИП). Применение этой не новой, не дешёвой, но очень эффективной технологии позволяет решить проблемы сразу в нескольких направлениях: избежать перехлестов проводов при неблагоприятных погодных условиях, уменьшить размеры охранной зоны (минимально допустимое расстояние до электроустановок становится меньше согласно ПУЭ) и обеспечить сохранность природы на территории, её флоры и фауны («энергопуть» часто проходит по природоохранным зонам).

Одно из традиционных мероприятий по повышению надёжности – капитальный ремонт воздушной линии, включающий такие классические виды работ как замена и выправка опор, регулировка стрел провеса провода и замена дефектных участков. В Высокогорском районе по такой схеме сейчас ведутся работы по ВЛ10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Чепчуги (общая протяженность – 19,28 км, построена в конце 60-х годов, реконструирована в первой половине 90-х годов прошлого века), обеспечивающая электроэнергией сразу несколько населенных пунктов. В течение двух месяцев предполагается отемонтировать 4 км линии. По словам начальника Высокогорского РЭС Марат Гиниятуллина, в 30-километровой удаленности от Казани находятся крепкие крестьянские хозяйства, поэтому одной из важных задач для энергетиков становится предоставление им комфортных условий для жизнедеятельности, аналогичных столичным.

Кроме того, специалистами подрядной организации ООО «Опора +», выполняющей работы по капитальному ремонту ВЛ-10кВ Ф-9 ПС Чепчуги, выполняется установка на линии секционных разъединителей, которые позволяют быстро локализовать участок и оперативно устранить место повреждения на ВЛ.

В Балтасинском районе РТ при реконструкция ВЛ 0,4 кВ используется так называемый метод «глубокого ввода». Энергетики реализуют его на окраине, в жилом микрорайоне, где ведется новое строительство и продолжается постепенное присоединение новых потребителей. Большая протяженность линий 0,4 кВ и удаленность потребителей от центра питания вызывала ряд проблем в части качества электрической энергии, не позволяя обеспечивать жителей микрорайона качественной электроэнергией.

Энергетиками было применено инженерное решение, которое максимально приблизило центры питания (столбовые трансформаторные подстанции мощностью 25-100 кВА) к потребителям – реализован «глубокий ввод»

«Работы ведутся круглый год: летом «сажаем» опоры, натягиваем провод, ближе к зиме заканчиваем установкой щитов учета. С технической реализацией проекта никаких проблем не возникает – специалисты ООО «СВСЭСС» (Кукморское РМУ) исполняют свою работу профессионально», – отмечает начальник Балтасинского РЭС Анвар Бахтиозин.

Единственную трудность предоставляет выбор места установки оборудования – в условиях стесненной застройки населенных пунктов эти участки должны быть проверены и согласованы другими службами, инженерные коммуникации которых проходят по этим территориям. А из неудобств для жителей – кратковременные отключения, когда происходит переключение потребителей со старой линии на новую. Но это нареканий не вызывает – в основном представители РЭС получают благодарности от жителей, которые начинают чувствовать разницу в качестве электрической энергии сразу же после монтажа новых электроустановок.

В целом реконструкция распределительных сетей затронет в этом году все 8 муниципальных районов, находящихся в зоне ответственности ПЭС.