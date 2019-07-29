 
Подписаться на новости
Мероприятия

"Россети" дали старт Всероссийскому конкурсу руководителей нового поколения "Лидеры энергетики"

Россети дали старт Всероссийскому конкурсу руководителей нового поколения Лидеры энергетики

29 июля 2019, 17:00
Рубрика: Мероприятия
Метки: РОССЕТИ, ЛИДЕРЫ ЭНЕРГЕТИКИ
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

306 просмотров

Компания «Россети» при поддержке АНО «Россия – страна возможностей» дала старт первому Всероссийскому конкурсу «Лидеры энергетики». Основная цель проекта – сформировать кадровый резерв руководителей из числа наиболее профессиональных и мотивированных отраслевых специалистов страны, готовых к выполнению масштабных задач развития электросетевого комплекса России.

Подать конкурсную заявку могут главные инженеры производственных отделений и начальники районов электрических сетей в возрасте до 55 лет, с высшим профильным образованием. Сделать это можно через официальный портал - Лидерыэнергетики.рф. Регистрация участников продлится до 2 августа. К участию в открытом состязании приглашаются как работники группы «Россети», так и энергетики сторонних электросетевых организаций, сопоставимых по уровню должностей.

Конкурс пройдет в несколько этапов. На первом участники в режиме online пройдут тестирование, и лучшие 400 человек продолжат борьбу на втором, практическом этапе, который пройдет на базе 38 районов электрических сетей (зона ответственности «Россети Урал»). 

Итоговые оценочные мероприятия 28 – 30 августа определят 100 лучших энергетиков, для победителей будут разработаны и реализованы программы развития и наставничества со стороны ведущих отраслевых практиков.

По словам главы «Россетей» Павла Ливинского, который сам выступит одним из наставников, конкурс «Лидеры энергетики» является реальным шансом «проявить себя и принять непосредственное участие в реализации глобального проекта цифровой трансформации электросетевого комплекса в команде самого большого в мире электросетевого холдинга».

«По-настоящему лидерские качества проявляются в реальной работе. Челябинск в 2020 году примет одни из ключевых мероприятий саммитов ШОС и БРИКС, наша готовность должна быть стопроцентной. От того, какие решения по повышению надежности схем электроснабжения региона предложат энергетики, будут в том числе зависеть итоговые оценки», - отметил Павел Ливинский.

Компания: ПАО "Россети"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Мероприятия
Молодых специалистов ТЭК, студентов и школьников приглашают принять участие в Молодежном дне #ВместеЯрче международного форума РЭН
Годовые отчёты компаний группы
В Ленинградской области завершились Всероссийские соревнования профмастерства энергетиков

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно