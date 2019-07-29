"Россети" дали старт Всероссийскому конкурсу руководителей нового поколения "Лидеры энергетики"

Компания «Россети» при поддержке АНО «Россия – страна возможностей» дала старт первому Всероссийскому конкурсу «Лидеры энергетики». Основная цель проекта – сформировать кадровый резерв руководителей из числа наиболее профессиональных и мотивированных отраслевых специалистов страны, готовых к выполнению масштабных задач развития электросетевого комплекса России.

Подать конкурсную заявку могут главные инженеры производственных отделений и начальники районов электрических сетей в возрасте до 55 лет, с высшим профильным образованием. Сделать это можно через официальный портал - Лидерыэнергетики.рф. Регистрация участников продлится до 2 августа. К участию в открытом состязании приглашаются как работники группы «Россети», так и энергетики сторонних электросетевых организаций, сопоставимых по уровню должностей.

Конкурс пройдет в несколько этапов. На первом участники в режиме online пройдут тестирование, и лучшие 400 человек продолжат борьбу на втором, практическом этапе, который пройдет на базе 38 районов электрических сетей (зона ответственности «Россети Урал»).

Итоговые оценочные мероприятия 28 – 30 августа определят 100 лучших энергетиков, для победителей будут разработаны и реализованы программы развития и наставничества со стороны ведущих отраслевых практиков.

По словам главы «Россетей» Павла Ливинского, который сам выступит одним из наставников, конкурс «Лидеры энергетики» является реальным шансом «проявить себя и принять непосредственное участие в реализации глобального проекта цифровой трансформации электросетевого комплекса в команде самого большого в мире электросетевого холдинга».