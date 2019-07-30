Более 16 миллиардов рублей "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" перечислили в бюджеты разных уровней и внебюджетные фонды в первом полугодии

«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» являются ответственными налогоплательщиками, своевременно и добросовестно исполняя свои налоговые обязательства. В первом полугодии отчисления компаний в бюджеты разных уровней составили 12,094 млрд. рублей.

6,663 млрд. рублей направлено в федеральный бюджет. В региональные бюджеты направлено 5,403 млрд. рублей, в местные бюджеты в виде земельного налога – 27,5 млн. рублей.

Отчисления на страховые взносы (Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд социального страхования) и внебюджетные фонды (обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) составили 4,141 млрд. рублей.

Своевременная и в полном объеме уплата налогов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в значительной степени способствует успешной реализации в регионах деятельности компаний (20 субъектов РФ) экономических и социальных программ, направленных на повышение общего благосостояния и качества жизни населения, развитие образования, культуры, здравоохранения.

По объемам налоговых выплат филиалы «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» неоднократно входили в своих регионах в число крупнейших налогоплательщиков.