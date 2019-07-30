"Ростелеком" купил системы хранения данных для исполнения закона Яровой

Провайдер цифровых услуг "Ростелеком" закрыл сделку по покупке 49% долей в уставном капитале ООО "Национальные технологии", говорится в сообщении компании.

"Целью сделки является развитие компетенций группы компаний "Ростелеком" на рынке услуг по технической поддержке и поставке аппаратно-программных комплексов систем хранения данных (СХД) для исполнения требований федерального закона "О противодействии терроризму" N 374-ФЗ ["пакет Яровой"]", - говорится в сообщении.

51% долей ООО "Национальные технологии" принадлежит госкорпорации "Ростех".

Компания отметила, что в ближайшее время начнется установка СХД "Купол" в интересах "Ростелекома" и Tele2 в центре обработки данных "Удомля".

"Мы расцениваем сделку как долгосрочное инвестирование в развитие отечественных высокотехнологичных решений для сбора и хранения данных, включая СХД "Купол". "Ростелеком" поддерживает использование отечественного оборудования. Это позволяет повысить безопасность, устойчивость и независимость от иностранных производителей", - цитирует пресс-служба слова первого вице-президента "Ростелекома" Владимира Кириенко.

О компании

Компания "Национальные технологии" образована в конце 2017 года для вывода на рынок комплексных отечественных высокотехнологических продуктов гражданского назначения, флагманской разработкой является аппаратно-программный комплекс СХД "Купол". Даная система получила заключение ФСБ России, подтверждающее прохождение испытаний и возможность его использования в составе интегрированных решений для хранения данных, полученных от операторов связи в рамках реализации федерального законодательства.

О "пакете Яровой"

Требования по хранению информации были определены правительством, и большинство из них вступили в силу с 1 июля 2018 года. Согласно постановлению правительства, с этого момента операторы в течение 30 дней должны хранить голосовые сообщения и sms, а интернет-компании в течение полугода обязаны хранить текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео и иные электронные сообщения пользователей. Эту информацию компании обязаны предоставлять по запросу спецслужб.

1 октября 2018 года вступила в силу оставшаяся часть требований к операторам по хранению "тяжелого" интернет-трафика пользователей (в том числе пересылаемых изображений, звуков и видео).

Принятый летом 2016 года пакет антитеррористических поправок в законы, предложенный депутатом Госдумы Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым, стал одним из главных на повестке дня всей телеком-отрасли в последние два года.

ТАСС