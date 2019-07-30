Ростех в 2020 году начнет производство "умных" счетчиков, позволяющих экономить на ЖКУ

Холдинг "Росэлектроника" в 2020 году запустит серийное производство "умных" приборов учета газа, воды и электроэнергии, позволяющих управлять потреблением энергоресурсов с помощью специального мобильного приложения, говорится в сообщении Ростеха.

На первом этапе планируется начать выпуск однофазных и трехфазных приборов учета электроэнергии. Проект реализуется в рамках сотрудничества Ростеха и "Россетей".

"В дальнейшем линейку производимого оборудования планируется дополнить интеллектуальными приборами учета газа и воды. Объем выпуска в 2020 году составит 700 тыс. устройств, а с 2021 года увеличится до 1 млн", - сообщается в пресс-релизе.

Система будет подсказывать потребителю о возможностях экономии энергоресурсов путем более оптимальной эксплуатации бытовой техники.

"Счетчики станут единственными в России измерительными приборами такого типа, построенными на отечественной элементной базе и российском программном обеспечении. Интеллектуальные счетчики будут определять показатели потребления точнее, чем традиционные средства измерения", - отмечается в сообщении.

"Умные" приборы будут оснащены радиоканалами для приема и передачи информации по интернету. Кроме того, они будут криптографически защищены от несанкционированного доступа и попыток изменения показаний счетчика. Считанные данные будут передаваться напрямую в ресурсоснабжающие организации, а также загружаться в мобильное приложение, при помощи которого потребитель сможет в режиме онлайн контролировать все показатели и производить оплату за потребленные ресурсы.

Производство счетчиков организует НПП "Исток" им. Шокина. Для реализации проекта Фонд развития промышленности одобрил предприятию заем в размере 363 млн рублей по программе "Конверсия". На выделенные средства будет создана новая производственная линия, а также проведено обучение персонала и сертификация производства.

Закон об "умных" счетчиках

В декабре прошлого года Госдума приняла закон, утверждающий правила установки "умных" счетчиков. Документ вводит единые требования к интеллектуальным приборам и системам учета электрической энергии и обязывает энергосбытовые компании взять на себя ответственность по установке, эксплуатации, поверке и замене приборов учета электроэнергии в многоквартирных домах, за других категорий потребителей ответственным за "умные" счетчики назначены сетевые организации.

Минэнерго отмечало, что переход на интеллектуальные системы учета электроэнергии станет инструментом для сокращения издержек за счет снижения потерь электроэнергии и операционных затрат, роста производительности труда, контроля качества электроэнергии у потребителя, а также повышения платежной дисциплины и адресности применения льгот.

Старт работ по замене действующих счетчиков на интеллектуальные должен начаться 1 июля 2020 года и уже к середине 2025 года "умные" счетчики должны быть установлены в каждой квартире страны.

ТАСС