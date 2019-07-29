Специалисты "Россети Центр Тверьэнерго" обеспечат электросетевой инфраструктурой мемориальный комплекс Советскому солдату в Ржевском районе

Тверской филиал «Россети Центр» завершил разработку проекта технологического присоединения мемориального комплекса Советскому солдату в Ржевском районе.

Открытие Ржевского мемориала запланировано в мае 2020 года и по праву станет центральным событием торжеств, посвященных 75-летию Великой Победы.

«Это будет один из крупнейших монументов, посвященных Советскому солдату. Для нас этот проект знаковый, Тверской области оказано большое доверие», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Создание архитектурного ансамбля предполагает комплексный проект развития прилегающей территории. Планируется, что по масштабу он войдёт в число пяти крупнейших мемориальных комплексов России, посвящённых Великой Отечественной войне.

Проект предполагает масштабную инфраструктуру, включающую музейные композиции, где разместятся мемориальные и конференц-залы, парковку для транспорта, места питания. Специально для мемориала разработана оригинальная система подсветки.

Монумент будет возведён у деревни Хорошево Ржевского района Тверской области и будет виден с автомобильной трассы М-9.

Специалистами «Россети Центр Тверьэнерго» запланирован большой комплекс работ по электрификации мемориального комплекса. Заявленная мощность технологического присоединения проекта составит 149 кВт. Электроснабжение будет осуществляться от подстанции 110/35/10 кВ «Ржев». Проект предусматривает проектирование и строительство новой комплектной трансформаторной подстанции (КТП) 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 160 кВА. Также, энергетики построят новую кабельно-воздушную линию 10 кВ до проектируемой КТП 10/0,4 кВ общей протяженностью 0,2 км. выполнят монтаж кабельной линии 0,4 кВ протяженностью порядка 0,015 км. Все работы планируется завершить осенью текущего года.

«Скульптура Советскому солдату воплотит в себе не только памятник Великой Победе, но и символ скорби советского народа, ведь Ржевская битва является одной из самых трагических страниц в истории Великой Отечественной войны, - отмечает заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Тверьэнерго» Манвел Мажонц. - Комплекс работ, проводимый тверским филиалом «Россети Центр» - это не только техническая, но и патриотическая задача для энергетиков, подразумевающая сопричастность к исторической памяти, уважение и трепетное отношение ко всем павшим на полях сражений за свободу Отечества».

Создание Ржевского мемориала включено в правительственный План основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.