В Челябинске открыли первый в России завод по производству шаровых кранов для высококоррозионных сред

Заемщик ФРП – «Уральский завод специального арматуростроения» (УЗСА) – запустил в Челябинске первое в России производство специальных шаровых кранов, которые могут работать в высококоррозионных средах с повышенным содержанием агрессивных химических компонентов, включая сероводород, метанол, диоксид углерода. Ранее Фонд развития промышленности (ФРП) предоставил предприятию льготный заем на покупку современного оборудования.

До запуска нового производства в России не выпускали шаровые краны, способные работать в высококоррозионных средах, поэтому предприятия нефтегазовой промышленности были вынуждены закупать эту продукцию в Италии, Германии, Чехии, США и других странах.

Кроме того, предприятие наладило выпуск еще двух типов шаровых кранов: для сред с высоким содержанием механических примесей, а также линейку шаровых кранов для работы при высоких давлениях.

В 2016 году было принято решение о создании собственного производства специальных шаровых кранов полного цикла. Фонд развития промышленности поддержал проект и предоставил предприятию заем по флагманской программе «Проекты развития» в размере 300 млн рублей для закупки высокоточного технологического оборудования. Сумма инвестиций в поддержанный ФРП проект составила 2,3 млрд рублей.

«Благодаря привлеченному займу ФРП нам удалось оснастить предприятие лучшим технологическим оборудованием, на сегодняшний день ни одно арматурное предприятие в нашей стране не обладает подобным парком оборудования», – рассказал генеральный директор ООО «УЗСА» Михаил Паламарчук.

Шаровые краны используются в качестве запорного устройства на объектах добычи, переработки, хранения и транспортировки природного газа. Основными потребителями готовой продукции УЗСА станут, прежде всего, добывающие и перерабатывающие предприятия «Газпром», в частности объекты Астраханского газоконденсатного месторождения, Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения, Ковыктинского газоконденсатного месторождения, а также «СИБУР Холдинг» и «НОВАТЭК».

В 2020 году предприятие планирует завершить вторую очередь технологического оснащения завода, которая позволит внедрить новые технологические процессы: нанесение износостойких покрытий методом сверхскоростного газопламенного напыления, проведение испытаний в условиях криогенных температур, производство и обработка сферических поверхностей запорного элемента «пробка-седло». Это позволит повысить уровень локализации выпуска шаровых кранов с 60-70% до 95-100%.

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