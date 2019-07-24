В General Electric дали высокую оценку партнерству с Машиностроительным дивизионом Росатома

Президент и главный исполнительный директор бизнеса паросилового оборудования GE (GE Steam Power) Микаэль Керулле высоко оценил работу совместного предприятия GE и АО «Атомэнергомаш» - компании «Турбинные технологии — ААЭМ».

В интервью отраслевой газете «Страна Росатом» он отметил, что партнерство двух глобальных компаний позволяет реализовывать совместные проекты в любой точке мира, используя глобальные коммерческие, операционные и промышленные возможности обеих сторон.

«Сейчас совокупная мощность блоков, строящихся в рамках совместных проектов, превышает 13 ГВт. Речь идет о новых проектах в Финляндии, Турции, Венгрии и Египте. Наше СП, знакомое с процессами и практикой работы обеих компаний, облегчает взаимодействие GE и «Росатома» в рамках управления проектами. Со своей стороны, СП приобретает бесценный опыт и технические навыки, решая сложные задачи на глобальном уровне при поддержке двух компаний мирового масштаба», - сказал Микаэль Керулле.

Он также отметил, что «Турбинные технологии — ААЭМ» способствует развитию производственных мощностей «Росатома» на территории России. В частности, в настоящее время в ПАО «ЗиО-Подольск» реализуется проект по локализации производства стране всего теплообменного оборудования для машинных залов АЭС российского дизайна. Создается производство конденсаторов, подогревателей высокого и низкого давления, сепараторов-пароперегревателей, баков запаса питательной воды и деаэраторов. Все эти комплектующие будут производить на базе технологий GE с применением мировых стандартов качества.

«В рамках наших совместных проектов более 50% оборудования машинного зала будут производить в России», - подчеркнул Микаэль Керулле.

Также в ходе интервью топ-менеджер GE рассказал о внедрении цифровых технологий в компании, развитии энергетики и перспективах спроса на новое энергетическое оборудование. Интервью можно прочитать на сайте газеты «Страна Росатом» по ссылке https://goo-gl.ru/5zrX