Фонд развития промышленности одобрил займы объемом 977 млн рублей на реализацию 7 производственных проектов

Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил займы на реализацию 7 проектов в Москве, Иркутской области, Пермском крае и Республике Марий Эл, общая сумма которых превысит 977 млн рублей. Общая стоимость реализации данных проектов – 2,2 млрд рублей.

По программе «Комплектующие изделия» заводу «Синергия» из Перми был одобрен заем на 146 млн рублей для расширения производства возвратно-поступательных насосов объемного действия для буровых и насосных установок нефтегазовой отрасли. Такие насосы предназначены для перекачки агрессивных и других жидкостей под высоким давлением при технологических операциях. Оборудование применяется при бурении и обработке скважин.

Помимо этого, были одобрены займы трем предприятиям по совместной с региональными фондами развития промышленности программе «Проекты развития».

Компания «Новомет-Пермь» из Перми организует производство кабеля в резиновой изоляции на основе этиленпропиленового каучука в свинцовой оболочке. Кабель используется для подачи электроэнергии к электродвигателям в установках электроцентробежных насосов (УЭЦН) для нефтедобычи, которые выпускает само предприятие. Реализация проекта позволит компании увеличить долю экспорта УЭЦНов собственного производства с 40% до 70%. Сегодня предприятие экспортирует их в США, Европу, Южную Америку, Африку и на Ближний Восток. Общая стоимость проекта составляет 643,3 млн рублей, из которых 70 млн рублей могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа, а 30 млн рублей в виде займа от Регионального фонда развития промышленности Пермского края.

Еще одно предприятие из Пермского края – «Суксунский оптико-механический завод» – планирует провести на средства займа модернизацию производства, повысить производительность труда, сократить издержки и расширить ассортимент изготавливаемой продукции. Предприятие выпускает средства индивидуальной защиты: каски, очки, каскетки, лицевые щитки, противошумные наушники, щитки сварщика и прочее обмундирование. Общая стоимость проекта составляет 193,5 млн рублей, из которых 61,3 млн рублей могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа, а 26,2 млн рублей – в виде займа от Регионального фонда развития промышленности Пермского края.

«Биотопливо-Иркутск» планирует построить завод по производству топливных гранул (пеллет) мощностью 3 тыс. тонн в месяц. Вся готовая продукция пойдет на экспорт в Швецию и Данию. Новое производство имеет экологическую составляющую: основным сырьем выступают отходы деревообработки. Общая стоимость проекта составляет 123,9 млн рублей, из которых 43 млн рублей могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа, а 18,4 млн рублей в виде займа от Фонда развития промышленности Иркутской области.

Кроме того, двум предприятиям одобрены займы по программе «Конверсия».

Московское предприятие ОПК «НПП «Торий» планирует расширить производство для серийного выпуска линейных ускорителей электронов и комплектующих изделий к ним (клистроны, ускоряющие системы). Этой продукцией могут комплектоваться отечественные мобильные и стационарные инспекционно-досмотровые комплексы, комплексы лучевой терапии и стерилизации медицинской и пищевой продукции, комплексы радиационной дефектоскопии, а также досмотровые комплексы, обеспечивающие безопасность особо важных объектов (досмотровые «рамки»). Стоимость проекта составляет 437,5 млн рублей, из которых 350 млн рублей могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа.

«Завод полупроводниковых приборов» из Республики Марий Эл с помощью займа по аналогичной программе модернизирует производство металлокерамических корпусов, которые используются в радиоэлектронике для герметизации и защиты микросхем. Стоимость проекта составляет 622,7 млн рублей, из которых 298 млн рублей могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа.

Также предприятие «Новамедика Иннотех» из Москвы получило одобрение займа на 8,5 млн рублей по специализированной программе «Маркировка лекарственных средств».

Прежде чем ФРП предоставит льготные займы, с компаниями должны быть подписаны договоры, фиксирующие обязательства сторон.