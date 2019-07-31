Крупнейший независимый топливный оператор Петербурга переходит под контроль "Роснефти"

"Роснефть" приобретает 100% акций крупнейшего независимого топливного оператора Санкт-Петербурга - Петербургской топливной компании (ПТК), говорится в сообщении "Роснефти".

"Приобретение группы компаний "ПТК" соответствует стратегии "Роснефти", направленной на развитие розничного бизнеса и расширение присутствия компании в ключевых регионах страны", - сообщается в пресс-релизе компании.

Отмечается, что в результате сделки по приобретению розничной сети АЗС "Роснефть" станет крупнейшим игроком в Северо-Западном регионе. Розничная сеть включает в себя 141 заправочную станцию, 125 бензовозов и две нефтебазы ("Ручьи" в Санкт-Петербурге и "Чудово" в Новгородской области).

По словам вице-президента по развитию розничного бизнеса и внутреннего рынка "Роснефти" Аврил Конрой, в результате сделки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области будет образована крупная розничная сеть с равномерным географическим распределением АЗС.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин ранее сообщал, что инвестиции компании в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по итогам 2018 года составили около 6 млрд рублей, аккредитованными партнерами "Роснефти" являются более 500 компаний региона.

Тогда же отмечалось, что на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области действуют 59 АЗС "Роснефти", обеспечивающих бесперебойное снабжение качественными нефтепродуктами потребителей региона, также осуществляются услуги по буксировке и бункеровке судов.

В целом розничная сеть "Роснефти" охватывает 66 регионов России. Заправочная сеть под брендом "Роснефть" насчитывает около 3 тыс. АЗС. Нефтебазовое хозяйство компании включает 138 действующих нефтебаз общей емкостью 2,1 млн куб. м, а также около тысячи бензовозов.

ТАСС