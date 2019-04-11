Новое "сердце" ТЭЦ-3 бьется ровно пять лет

Ровно 5 лет назад в этот день 31 июля 2014 года в кировскую энергетику влился еще один мощный энергообъект - блок ПГУ на Кировской ТЭЦ-3. Этот "Топаз" (таково образное название проекта в списке объектов новостроек группы "Т Плюс"), действительно, стал украшением и значимым звеном в энергосистеме Кировской области. Инвестиции в проект, который реализовывался в течение трех лет, составили 8,3 млрд рублей. Установленная электрическая мощность - 236 МВт.

За пятилетку парогазовая установка выработала более 7,5 млрд кВт*ч электроэнергии и отпустила больше 2 млн гигакалорий тепловой энергии потребителям Кирово-Чепецка.

Сегодня энергоблок находится в плановом ремонте. На роторе паровой турбины, который отправился на "профилактику" в Нижнекамск, планово меняются лопатки 21-й ступени, модернизируются надбандажные уплотнения - с лабиринтовых на сотовые, производится ремонт опорно-упорного подшипника. Укладка ротора по плану должна пройти 10 августа. И тогда «сердце» Кировской ТЭЦ-3 снова вернется в строй, давая стране и Кирово-Чепецку необходимую электрическую и тепловую энергию.

«Поздравляю всех сотрудников Кировской ТЭЦ-3 с первой значимой датой в истории блока ПГУ, - сказал руководитель строительства блока, а сегодня директор филиала "КЧХК" АО "ОХК "УРАЛХИМ" Дмитрий Трушков. - Искренне рад, что был частью команды, которая 8 лет назад начинала такой масштабный проект и обеспечила ввод в эксплуатацию нового оборудования 31 июля 2014 года. Мы с вами сделали большое дело, которое, я уверен, останется одним из важных и запоминающихся этапов в жизни каждого из нас и нашего города!»

Директор Кировского филиала "Т Плюс" Сергей Береснев уверен, что Кировская ТЭЦ-3 получила "второе дыхание" с пуском в июле 2014 году нового энергоблока. И за прошедшие 5 лет коллектив станции неоднократно подтверждал свой профессионализм:

«Блок ПГУ ТЭЦ-3 по техническим показателям один из лидеров всех объектов ДПМ, построенных компанией "Т Плюс". А команда кирово-чепецких энергетиков в мае нынешнего года стала бронзовым призером в соревнованиях профмастерства оперативного персонала ТЭС с ПГУ во Владимире. Мы по праву гордимся тем, что именно в Кирово-Чепецке был построен этот современный объект энергетики. Желаю всему дружному коллективу ТЭЦ-3 энергии, трудового задора и благополучия дома!»

Кировский филиал «Т Плюс»

В состав филиала входят 4 теплоэлектроцентрали, осуществляющие выработку электроэнергии и обеспечивающие теплоснабжение городов Киров и Кирово-Чепецк - Кировские ТЭЦ-1, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. Установленная мощность электростанций: по электрической энергии - 961,3МВт, по тепловой энергии – 2 928,2 Гкал/ч. Используемые виды топлива: газ, уголь, торф, мазут.

Директор филиала – Береснев Сергей Александрович