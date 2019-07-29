"Россети" подвели финансовые итоги первого полугодия 2019 года по РСБУ

Компания «Россети» (MOEX: RSTI) представляет финансовые результаты за первые шесть месяцев 2019 года, рассчитанные по российским стандартам бухгалтерской отчетности. Показатели свидетельствуют о стабильном развитии оператора одного из крупнейших электросетевых комплексов мира.

В первом полугодии выручка компании «Россети» превысила 25 млрд рублей. Небольшое снижение (порядка 2%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вызвано плановым уменьшением объема дивидендов, поступивших от дочерних и зависимых обществ.

Чистая прибыль, учитывающая переоценку стоимости акций дочерних структур, составила 123,1 млрд рублей (в 2018 года за аналогичный период – 42,3 млрд). Переоценка носит неденежный характер, её проведение обусловлено требованиями российского законодательства. Чистая прибыль без учета фактора переоценки финансовых вложений составила 24,0 млрд рублей, что на 3% выше показателя за аналогичный период 2018 года.

«Усилия менеджмента компании направлены на изменение бизнес-процессов с целью повышения эффективности функционирования как самой компании «Россети», так и всего электросетевого комплекса. Полученные результаты подтверждают правильность выбранной стратегии», - подчеркнул генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский.

Ознакомиться с полным отчетом о финансовых результатах деятельности компании «Россети» за первые шесть месяцев 2019 года можно в соответствующем разделе на официальном сайте.