Технический комитет по стандартизации "Электроэнергетика" подвел итоги работы в 2018 году и обсудил актуальные вопросы деятельности

25 июля в АО «СО ЕЭС» под руководством заместителя Председателя Правления АО «СО ЕЭС» Сергея Павлушко состоялось очное заседание технического комитета по стандартизации ТК 016 «Электроэнергетика» Росстандарта и Межгосударственного технического комитета по стандартизации МТК 541 «Электроэнергетика», на котором обсуждались итоги работы в 2018 году, актуальные направления деятельности по национальной и межгосударственной стандартизации, а также вопросы участия ТК 016/МТК 541 в реализации Соглашения Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС СНГ) с Электроэнергетическим Советом СНГ (ЭЭС СНГ).

В ходе заседания одобрены предложения МТК 541 в проект Программы межгосударственной стандартизации на 2020 год, а также рассмотрен план реализации Соглашения МГС СНГ с ЭЭС СНГ на 2019-2021 годы. Документ, в частности, предусматривает обмен планами и программами работ по межгосударственной стандартизации, проведение совместных мероприятий, подготовку предложений по разработке и обновлению межгосударственных стандартов, обмен нормативными правовыми и техническими документами, а также правовой и технической информацией, представляющей взаимный интерес.

С докладами о проделанной работе и предложениями в проект Программы национальной стандартизации на 2020 год выступили руководители подкомитетов и совместных рабочих групп (СРГ) ТК 016 и представители их базовых организаций: ПК-2 «Электрические сети (магистральные и распределительные)» (ПАО «Россети»); ПК-3 «Тепловые электрические станции» (ОАО «ВТИ»); ПК-4 «Гидроэлектростанции» (ПАО «РусГидро»); ПК-5 «Распределенная генерация (включая ВИЭ)» АО «НоваВинд»); ПК-6 «Силовая электроника в электроэнергетике» (ПАО «ФСК ЕЭС»);; СРГ-1 «Энергетическое строительство» (СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ»); СРГ-2 «Токи КЗ» (ФГБОУ ВО НИУ «МЭИ»).

Сергей Павлушко представил доклад об итогах деятельности в 2018 году и программе работ на 2019 год возглавляемого им подкомитета ПК-1 «Электроэнергетические системы», а также предложениях в проект Программы национальной стандартизации на 2020 год.

Подводя итоги работы ПК-1 «Электроэнергетические системы» Сергей Павлушко отметил, что формируется база стандартов для нормативно-правовых актов Минэнерго России, разрабатываемых в развитие Правил технологического функционирования электроэнергетических систем (ПТФ ЭЭС). С начала 2018 года утверждены девять национальных документов по стандартизации, разработанных АО «СО ЕЭС» и представленных ПК-1 «Электроэнергетические системы» в Росстандарт:

ГОСТ Р 58084-2018 «Определение общесистемных технических параметров и характеристик генерирующего оборудования. Испытания. Общие требования».

ГОСТ Р 58057–2018 «Планирование развития энергосистем. Общие требования».

ГОСТ Р 58085–2018 «Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем. Нормы и требования».

ГОСТ Р 58058–2018 «Устойчивость энергосистем. Нормы и требования».

ГОСТ Р 55608–2018 «Переключения в электроустановках. Общие требования».

ГОСТ Р 58335–2018 «Автоматическое ограничение снижения частоты при аварийном дефиците активной мощности. Нормы и требования».

ПНСТ 304–2018 «Балансовая надежность энергосистем. Часть 1. Общие требования».

Изменение №1 ГОСТ Р 53905–2010 «Энергосбережение. Термины и определения».

Изменение №1 ГОСТ Р 54403–2011 «Установки газотурбинные для привода турбогенераторов. Общие технические условия».

Кроме того, утвержден один межгосударственный стандарт ГОСТ 21558–2018 «Системы возбуждения турбогенераторов, гидрогенераторов и синхронных компенсаторов. Общие технические условия».

Сергей Павлушко сообщил, что еще три национальных стандарта находятся на утверждении, четыре стандарта прошли этап публичного обсуждения, семь стандартов проходят стадию публичного обсуждения, а в разработке находятся три национальных стандарта. В заключение он представил ряд предложений в проект Программы национальной стандартизации на 2020 год, которые направлены на дальнейшее развитие серии стандартов CIM, обновление действующих стандартов и формирование ссылочной базы для НПА Минэнерго России, разрабатываемых в развитие ПТФ ЭЭС.

Разработка и принятие национальных стандартов направлены на совершенствование нормативной базы оперативно-диспетчерского управления и входят в число важнейших задач АО «СО ЕЭС», закрепленных в технической политике компании. Эта работа проводится в рамках национального и межгосударственного технического комитета по стандартизации ТК/МТК «Электроэнергетика», секретариат которого ведет АО «СО ЕЭС».