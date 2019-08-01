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Встречи

Андрей Черезов принял участие в совещании по социально-экономическому развитию Забайкальского края

Андрей Черезов принял участие в совещании по социально-экономическому развитию Забайкальского края

1 августа 2019, 18:00
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО, ЗАБАЙКЛЬЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Минэнерго, Забайклье

Минэнерго, Забайклье

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов принял участие в совещании об основных мерах по социально-экономическому развитию Забайкальского края под руководством Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева.

В ходе своего выступления Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о создании территории опережающего развития «Забайклье».

«Планируется реализовать 15 проектов в сфере промышленности, сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых на сумму почти 200 млрд рублей. Должно быть создано более 9 тыс. новых рабочих мест», - сказал Председатель Правительства.

По итогам совещания Андрей Черезов рассказал о перспективах развития системы теплоснабжения города Читы, посетил крупнейший энергообъект региона - Читинскую ТЭЦ-1, а также Центр управления сетями Забайкальского филиала компании «Россети Сибирь», где ознакомился с проектами по цифровизации сетей.

«В Забайкальском крае сейчас ведутся мероприятия по созданию первой цифровой подстанции. После реконструкции подстанция напряжением 35 кВ «Верх-Чита» станет современнейшим энергообъектом. Еще один пилотный проект, реализация которого уже ведется специалистами «Читаэнерго», создание цифрового района электрических сетей. Он предусматривает внедрение автоматизированной системы оперативно-диспетчерского, технологического и ситуационного управления объектами электроэнергетики. Для потребителей Забайкалья переход на «цифру» будет означать значительный шаг вперед в качестве и надёжности электроснабжения», - сказал Андрей Черезов.

 

Компания: Министерство энергетики РФ

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