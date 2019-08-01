Андрей Черезов принял участие в совещании по социально-экономическому развитию Забайкальского края

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов принял участие в совещании об основных мерах по социально-экономическому развитию Забайкальского края под руководством Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева.

В ходе своего выступления Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о создании территории опережающего развития «Забайклье».

«Планируется реализовать 15 проектов в сфере промышленности, сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых на сумму почти 200 млрд рублей. Должно быть создано более 9 тыс. новых рабочих мест», - сказал Председатель Правительства.

По итогам совещания Андрей Черезов рассказал о перспективах развития системы теплоснабжения города Читы, посетил крупнейший энергообъект региона - Читинскую ТЭЦ-1, а также Центр управления сетями Забайкальского филиала компании «Россети Сибирь», где ознакомился с проектами по цифровизации сетей.