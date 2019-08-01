"Атомэнергомаш" завершил производство оборудования для подмосковного завода по переработке отходов в энергию

ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – АО «Атомэнергомаш») завершил производство котельного оборудования для первого завода по переработке отходов в энергию, строящегося вблизи деревни Свистягино (Воскресенский район, Московская обл.).

Предприятием были изготовлены основные и вспомогательные элементы трех котельных установок, в том числе блоки экономайзеров и блоки экранов топки. Изготовление оборудования осуществляется по контрактам с дочерними компаниями АО «РТ-Инвест» АГК-1 и АГК-2, реализующими проект «Энергия из отходов». Договоры предусматривают, в том числе, производство, поставку и установку 12 единиц котельного оборудования для четырех заводов в Московской области и двух единиц для завода в Республике Татарстан. Всего для пяти заводов будет изготовлено более 35 тыс. тонн котельного оборудования: экономайзеры, пароперегреватели, трубопроводы, нагревательные элементы, металлоконструкции и др. Технологическое и материаловедческое сопровождение проекта осуществляет главный материаловедческий центр Госкорпорации «Росатом» - АО «НПО «ЦНИИТМАШ».

Для обеспечения высокого качества изделий в ноябре прошлого года на предприятии была запущена в работу линия наплавки специального слоя на элементы котельного оборудования – газоплотные панели. Она работает по уникальной технологии «холодный перенос металла» (Сold Metal Transfer, СМТ), что обеспечивает высокое качества и производительность готовой продукции. Технология запатентована австрийской компанией и в настоящее время в России не имеет аналогов. В результате работы данного оборудования на газоплотные панели наносится специальный никелевый сплав, обеспечивающий защиту котельного оборудования от химической коррозии при высоких температурах, которым оно будет подвергаться в процессе работы.

Для справки:

Блоки экономайзеров общей массой 1210 тонн предназначены для подогрева питательной воды до заданных параметров. Экраны топки котла обеспечивают восприятие тепла для последующего нагревания воды и получения пара, вращающего турбину. Общая масса изготовленных блоков составляет 801 тонну.

Заводы по переработке отходов сооружаются по технологии японско-швейцарской компании Hitachi Zosen INOVA. Это одна из самых референтных на текущий момент технологий в Европе с жесткими требованиями к экологическим параметрам работы оборудования. Завод «ЗиО-Подольск» - один из крупнейших изготовителей подобного оборудования в стране. Предприятие уже имеет опыт производства для соответствующих объектов. В частности, в девяностых и нулевых годах на нем были спроектированы и изготовлены котельные установки для заводов в Германии и России. Представители Hitachi Zosen INOVA регулярно посещают предприятие и принимают участие в контрольных операциях в ходе изготовления оборудования.

Технология переработки отходов Hitachi Zosen INOVA предусматривает полное разложение вредных веществ на молекулы, включая органические загрязнители, что позволяет минимизировать количество вредных веществ уже на выходе из котла. В дальнейшем высокотехнологичная трёхступенчатая система обеспечивает очистку дымовых газов, благодаря которой воздух на выходе из трубы соответствует самым строгим экологическим стандартам, что, как показывает европейский опыт, дает возможность строить такие объекты в непосредственной близости от жилой застройки. В настоящее время во всём мире по данной технологии построено около 500 объектов по всему миру, из около 200 в Западной Европе. Термическая переработка отходов в энергию на основе технологии сжигания на колосниковой решетке, согласно российскому отраслевому классификатору, относится к «Наилучшим доступным технологиям».

АО «РТ-Инвест» - крупнейший региональный оператор в России. В рамках проекта «Энергия из отходов» компания построит четыре завода по термической переработке отходов в энергию на территории Московской области и один завод в Республике Татарстан. Заводы в Подмосковье будут перерабатывать 2,8 млн. тонн отходов в год с получением 280 МВт электрической мощности. В Казани - 550 тыс. тонн отходов с получением 55 МВт электрической мощности. Инвестиции в проект превысят 180 млрд. рублей. Напомним, что первый завод, строящийся в Воскресенском районе Московской области, планируется сдать в эксплуатацию в 2021 году.

АО «Атомэнергомаш» – энергомашиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом», одна из ведущих энергомашиностроительных компаний России. Компания является поставщиком эффективных комплексных решений для атомной, тепловой, гидроэнергетики, газовой и нефтехимической промышленности, судостроения и других отраслей промышленности. Холдинг объединяет ведущие производственные, научно-исследовательские, инжиниринговые предприятия в России и за рубежом. www.aem-group.ru

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