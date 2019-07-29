Новые автоматические выключатели Legrand помогут сократить энергопотребление на 25%

АО «Контактор» (Бренд Группы Legrand) представляет новые автоматические выключатели ВА57-39, предназначенные для защиты сетей низкого напряжения от токов перегрузки и короткого замыкания в различных условиях эксплуатации. Обновленные выключатели с улучшенными характеристиками дополняют популярную в различных отраслях линейку ВА51-39. Автоматические выключатели ВА57-39 выпускаются на ульяновском заводе Legrand - «Контактор», и, являясь полностью российским продуктом, могут быть использованы на проектах со строгими требованиями к импортозамещению.

ВА57-39 поможет сократить расходы на эксплуатацию. Энергопотребление аппаратов новой серии снижено до 150 Вт - на 25% ниже, чем у аналогичных устройств на рынке - и помогает сэкономить как средства пользователя, так и электроэнергию. Новые выключатели отличаются увеличенным сроком службы, который составляет 15 лет или 8000 циклов включения/выключения, и реже подлежат замене.

За счет усовершенствованной конструкции ВА57-39 могут быть использованы в промышленности, так как поддерживают максимальный ток до 630 А, а номинальный ток перегрузки составляет 1,3 In.

Поскольку новые выключатели обладают устойчивостью к механическим воздействиям, их можно устанавливать прямо на строительные конструкции, а также рядом с источниками ударных воздействий с допустимым уровнем вибрации от 0,5 до 100 Гц. ВА57-39 предназначены также для эксплуатации в сейсмоопасных районах, так как они сохраняют все свои функции при землетрясении магнитудой до 9 баллов.

ВА57-39 можно использовать в помещениях с повышенной температурой, например, в теплицах, горячих цехах, необслуживаемых трансформаторных подстанциях, а также в неотапливаемых помещениях с естественной вентиляцией, так как устройства рассчитаны на работу при температурах от -50 до +55 градусов. Аппараты новой серии можно использовать в условиях ограниченного пространства в более компактных щитах за счет пониженного нагрева.

Количество свободных контактов в новых моделях увеличено до «4З+4Р», что позволяет использование аппаратов в схемах автоматики.

Новые выключатели ВА57-39 отличаются повышенным удобством установки - монтаж осуществляется с помощью четырех встроенных винтов, а также широкой вариативностью присоединений проводников к выключателю благодаря 10 заводским монтажным комплектам, в том числе и универсальных для переднего присоединения медной/алюминиевой шиной или кабелями с кабельными наконечниками.

Новые выключатели изготавливаются в соответствии с самыми строгими экологическими требованиями без использования вредных веществ, в соответствии с директивой Европейского союза ROHS. Изделия имеют международный экологический паспорт безопасности «PEP», подтверждающий возможность вторичной переработки свыше 80% материалов.