Проекту Australia-Singapore Power Link (ASPL) присвоен статус проекта особой важности

Правительство Северной территории* Австралии присвоило статус проекта особой важности проекту Australia-Singapore Power Link (ASPL), который предусматривает сооружение СЭС мощностью 10 ГВт, накопителя энергии на базе аккумуляторных батарей мощностью 20 ГВт и энергоемкостью 30 ГВт*ч, а также прокладку подводного HVDC (high voltage direct current) кабеля между Австралией и Сингапуром протяженностью 3 800 км и пропускной способностью 3 ГВт. Проект стоимостью $ 4 млрд будет реализовываться сингапурской компанией Sun Cable, специализирующейся в области солнечной энергетики.

СЭС будет построена в регионе Баркли (Barkly region) около г. Теннант-Крик (Tennant Creek) на востоке Северной территории, где преобладает солнечная погода. СЭС, которая займет площадь в 15 тыс. га, станет крупнейшей солнечной электростанцией в мире. Электроэнергия, выработанная станцией, будет передаваться в электрическую сеть Северной территории и в столицу Северной территории г. Дарвин, расположенный в 1 тыс. км от будущей СЭС. Значительная часть электроэнергии будет экспортироваться по подводному HVDC кабелю в Сингапур. Планируется, что СЭС обеспечит до трети спроса на электроэнергию в Сингапуре.

Ожидается, что на этапе реализации проекта будут созданы 1 тыс. рабочих мест в Дарвине и 1 тыс. – в штате Аделаида (Adelaide) на юге Австралии, где планируется разметить основные мощности по производству компонентов СЭС, а также 300 рабочих мест для технического обслуживания станции после ввода ее в эксплуатацию.

Разработчик проекта также проведет детальное исследование с целью изучения возможности интеграции ASPL в развивающуюся электрическую сеть стран АСЕАН. Публичные консультации по проекту состоятся в конце 2019 г. Строительство ASPL начнется в 2023 г., а завершение проекта и ввод энергообъектов в эксплуатацию намечен на 2027 г.

Официальный сайт Sun Cable

* Субъект федерации в составе Австралии на севере страны, статус которого немного ниже, чем у штата.