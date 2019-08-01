Состоялась встреча Александра Новака и Министра энергетики, промышленности и природных ресурсов Королевства Саудовская Аравия Халида Аль-Фалиха

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак встретился с Министром энергетики, промышленности и природных ресурсов Королевства Саудовская Аравия Халидом Аль-Фалихом. Встреча прошла в рамках подготовки к планируемому визиту Президента Российской Федерации Владимира Путина в Королевство осенью 2019 года. Во встрече также приняли участие представители ряда федеральных органов исполнительной власти и российских компаний, активно взаимодействующих с саудовской стороной.

Россия высоко ценит сложившийся с Саудовской Аравией диалог и считает необходимым продолжать столь интенсивное взаимодействие, отметил Александр Новак в рамках встречи.

«Считаю, что ключевым моментом для интенсификации взаимодействия стал исторический визит короля Саудовской Аравии Салмана Аль-Сауда в Россию в 2017 году, что дало заметный импульс для развития отношений. В соответствии с поручением наших лидеров мы считаем необходимым продолжение нашего взаимодействия, мы нацелены на укрепление двустороннего сотрудничества, развитие торговли, что, в том числе, было продемонстрировано по итогам 6-го заседания Российско-Саудовской Межправительственной комиссии», - подчеркнул Александр Новак.

В этой связи важным для отношений двух стран станет запланированный визит Президента России Владимира Путина в Королевство Саудовская Аравия, отметил он.

«Наша задача - провести подготовительную работу, «сверку часов» по ключевым сегментам российско-саудовского сотрудничества, а также подготовить документы для подписания на полях визита», - сказал Александр Новак.

Александр Новак и Халид Аль-Фалих обсудили актуальный статус проектов по основным направлениям сотрудничества, а также отметили общее стремление к скорейшей проработке всех заявленных к подписанию документов.