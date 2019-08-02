В 2019 году "Псковэнерго" установит интеллектуальные системы учета электроэнергии на 143 трансформаторных подстанциях

С начала 2019 года филиал «Псковэнерго» компании «Россети Северо-Запад» смонтировал автоматизированные системы технического учета на 69 трансформаторных подстанциях (ТП) 10/0,4 кВ. К концу года такие микропроцессорные устройства появятся в общей сложности на 143 ТП. Проект реализуется в рамках концепции «Цифровая трансформация 2030».

Данные приборы оборудованы функцией дистанционной передачи данных. Кроме того, компания существенно сокращает эксплуатационные расходы и обеспечивает прозрачность учета на всех этапах передачи электроэнергии.



В частности, теперь для определения величины отпуска электроэнергии по ТП 10/0,4кВ энергетикам не нужно ехать за десятки километров к подстанциям. Современные инженерные решения позволяют непрерывно контролировать текущее состояние сети в этом сегменте – видеть фактическую загрузку трансформаторов, параметры качества электроснабжения потребителей, выявлять очаги потерь.



Первый этап цифровизации системы технического учета электроэнергии на подстанциях 10/0,4 кВ «Псковэнерго» рассчитан на 2019–2025 годы. Планируется, что за это время в регионе такие системы будут установлены на 2300 трансформаторных подстанциях. Общая стоимость проекта – 160 млн рублей.



В прошлом году «Псковэнерго» завершило установку новых многофункциональных микропроцессорных приборов технического учета на подстанциях 110-35 кВ и в распределительных пунктах 6-10 кВ. Установленное оборудование позволило интегрировать технический учет в автоматизированную систему коммерческого учета верхнего уровня и заложило основу для построения активно-адаптивной сети в регионе.

