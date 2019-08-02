В Эфиопии планируется ввести в эксплуатацию ГЭС мощностью 254 ГВт

Министерство водных ресурсов, ирригации и энергетики Эфиопии планирует в августе 2019 г. подключить к национальной энергосистеме и начать коммерческую эксплуатацию ГЭС Genale.

Реализацией проекта строительства ГЭС мощностью 254 МВт, сооружаемой на юго-востоке Эфиопии, занимается китайская строительная и инжиниринговая компания China Gezhouba Group. Ожидается, что годовая выработка станции составит 1,6 ТВт*ч. В ближайшее время в Эфиопии планируется также ввести в эксплуатацию другие проекты ВИЭ-генерации, в том числе ВЭС Aisha мощностью 125 МВт в сомалийском регионе (юго-восток Эфиопии), строительство который осуществляет китайская корпорация Dongfang Electric. Ввод ВЭС в эксплуатацию запланирован в январе 2020 г. В 2021 г. планируется ввести в эксплуатацию крупнейшую в Африке ГЭС Grand Ethiopian Renascence Dam (GERD) мощностью 6 450 МВт.

Кроме того, на тендер выставлены шесть проектов строительства солнечной генерации общей мощностью 800 МВт, а независимые генерирующие компании Corbetti Geothermal и Tulu Moye Geothermal подписали соглашения о закупке электроэнергии (PPAs) с эфиопской государственной энергокомпанией Ethiopian Electric Power (EEP) в рамках реализации проектов строительства геотермальных ТЭС общей мощностью 1 ГВт, сооружаемых в зоне Западное Арси (West Arsi Zone) эфиопского региона Оромия (Oromia).

Информационно-аналитический ресурс Enerdata