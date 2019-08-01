В Москве состоялся российско-индонезийский бизнес-форум

В Москве прошел III российско-индонезийский бизнес-форум, участие в котором принял заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Груздев. Участники мероприятия обсудили двустороннее сотрудничество в сферах туризма, торговли и инвестиций.

Также с российской стороны присутствовали президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин и вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Владимир Дмитриев. С индонезийской стороны участие в форуме приняли заместитель Министра туризма Республики Ниа Нисчая, Руководитель Агентства по креативной экономике Республики Триаван Мунаф и Посол Республики Индонезия в Российской Федерации и Республике Беларусь Мохамад Вахид Суприяди.

Российские компании выразили интерес к реализации в Индонезии инфраструктурных и энергетических проектов, а также к увеличению товарооборота между странами. По итогам форума сторонами был подписан меморандум о взаимопонимании.