Информационное сообщение о перераспределении части полномочий между заместителями Министра энергетики Российской Федерации

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак подписал приказ Минэнерго России №805 «О распределении обязанностей между заместителями Министра энергетики Российской Федерации».

Согласно Приказу, статс-секретарь - заместитель Министра энергетики Российской Федерации Анастасия Бондаренко координирует законопроектную работу Минэнерго России, вопросы прохождения государственной гражданской службы сотрудниками министерства, мероприятия по профилактике коррупционных и иных правонарушений, развитие кадрового потенциала в топливно-энергетическом комплексе.

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын организует формирование общей позиции Министерства по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отраслях ТЭК, координирует вопросы развития рынка газомоторного топлива в Российской Федерации в части использования в качестве моторного топлива природного газа, осуществляет управление государственным имуществом в части вопросов недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за Министерством, а также за ФГБУ «РЭА» Минэнерго России в г. Москве. Также в числе обязанностей Антона Инюцына - вопросы информационной открытости, участия Министерства в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях, организация проектной деятельности в Министерстве.

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Юрий Маневич организует и координирует осуществление полномочий Министерства, в том числе по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в пределах компетенции Министерства в сфере электроэнергетики, а также по вопросам теплоснабжения, включая, в частности, рассмотрение и утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, использование возобновляемых источников энергии, лицензирование энергосбытовой деятельности.

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин координирует полномочия Министерства в сфере нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, газодобывающей, газоперерабатывающей, газохимической и нефтехимической промышленности, магистральных трубопроводов нефти, газа и продуктов их переработки, включая отдельно вопросы налоговой и таможенно-тарифной политики в сфере нефтегазового комплекса. Также Павел Сорокин координирует работу по освоению месторождений углеводородов на основе соглашений о разделе продукции, подготовку сводного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в отраслях ТЭК и стратегии развития в отраслях ТЭК, включая вопросы модернизации, инновационного развития и научного сопровождения. За Павлом Сорокиным закреплено формирование общей позиции Министерства по вопросам разработки и реализации государственных программ, предоставления государственных услуг, налоговой, таможенной, тарифной, инвестиционной и антимонопольной политики, внедрения принципов деятельности организаций ТЭК на основе наилучших доступных технологий, импортозамещения в отраслях ТЭК.

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Анатолий Тихонов, согласно документу, координирует вопросы создания, эксплуатации и совершенствования государственной информационной системы ТЭК, формирование общей позиции Министерства по вопросам развития цифровых технологий в отраслях ТЭК, экологической, градостроительной и земельной политики, развития среднего и малого предпринимательства, формирование и исполнение плана научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Министерства, формирование и обеспечение деятельности контрактной службы Министерства, осуществление бюджетных полномочий Министерства. Также в числе обязанностей Анатолия Тихонова - координация вопросов финансово-экономического анализа деятельности организаций ТЭК, управления государственным имуществом в установленной сфере деятельности, контрольно-ревизионная работа в отраслях ТЭК, государственное управление использованием атомной энергии в отношении подведомственных организаций, а также организаций, координацию и регулирование деятельности которых осуществляет Министерство. Также Анатолий Тихонов будет курировать импортозамещение, формирование и обеспечение реализации основных технологических и научных приоритетов в целях инновационного развития, в том числе внедрение принципов деятельности организаций ТЭК на основе наилучших доступных технологий. Ещё одной обязанностью Анатолия Тихонова станет предоставление государственной услуги по утверждению графика транспортировки нефти по магистральным трубопроводам за пределы территории Российской Федерации по направлениям отгрузки.

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов организует и координирует осуществление полномочий Министерства в сфере электроэнергетики по вопросам обеспечения надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, рассмотрения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики и отчетов об их исполнении, контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики. Также Андрей Черезов осуществляет оценку готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, формирует общую позицию Министерства по вопросам технического регулирования и промышленной безопасности, координирует вопросы антитеррористической защищенности и экономической безопасности объектов ТЭК, вопросы чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны в сфере ТЭК. В числе функций Андрея Черезова также организация и обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации Министерства, вопросы обеспечения поставок продукции ТЭК по государственному оборонному заказу, выработка предложений Министерства по вопросам энергетического машиностроения.

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Анатолий Яновский организует и координирует международное сотрудничество Минэнерго России, угольную, сланцевую и торфяную промышленность, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг в рамках реализации мероприятий по реструктуризации угольной промышленности, формирование общей позиции Министерства по вопросам реализации политики в рамках деятельности Таможенного союза и Всемирной торговой организации.

С полным перечнем обязанностей заместителей Министра можно ознакомиться в приложении к Приказу Минэнерго.