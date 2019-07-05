В экстренных ситуациях кабель не подведет

EPRon РБПнг(А)-FRHF EPRon РЭБРнг(A)-FRHF

Новая разработка компании «Камкабель» обеспечит работоспособность электрооборудования при пожаре.

«Камский кабель» освоил производство новых силовых кабелей на среднее напряжение с изоляцией из этилен-пропиленовой резины индексом FRHF. Кабели не выделяют галогенов при горении и сохраняют работоспособность при пожаре до 90 минут.

Разработка пожаробезопасных кабелей – значимый вопрос в кабельной индустрии. Причина – частые случаи пожаров в метро, нефтеперерабатывающих заводах, в шахтах, в системах энергоснабжения и в других отраслях энергетики и промышленности. С течением времени и развитием новых технологий традиционные типы кабелей уже не удовлетворяют современным требованиям пожарной безопасности. В частности, при прокладке в пучках они распространяют горение, выделяют много дыма, а также разрушаются при воздействии открытого пламени. Таким образом, страдают люди и имущество, имеются риски остановки производства в результате аварийного отключения.

Новый продукт «Камского кабеля» имеет повышенные параметры пожарной безопасности – не поддерживает и не распространяет горение, благодаря сниженному количеству выделяемого дыма и газа, дает больше времени для безопасной эвакуации людей, снижая риск их отравления, а также обеспечивает работу противопожарных систем до 1, 5 часов.