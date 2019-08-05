"Ъ": экспорт российского угля на Украину в июне сократился на 85,3%

Экспорт российского угля на Украину в июне оказался меньше показателей того же месяца 2018 года на 750 тыс. тонн или 85,3%, — он сократился до 129,3 тыс. тонн, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

При этом за последние полгода поставки сократились на 556 тыс. тонн или на 11,1%, — до 4,9 млн тонн.

С 1 июня российские компании могут поставлять уголь на Украину только по специальному разрешению от правительства. Однако, пишет газета, как следует из данных ЦДУ ТЭКа, уже в июне большинство крупнейших экспортеров либо остановили поставки совсем, либо снизили их в несколько раз. При этом, отмечается в публикации, согласно статистике, поставки продукции перенаправляются в Белоруссию. За первое полугодие этого года экспорт российского угля в эту страну вырос в 4,5 раза, до 951,3 тыс. тонн.

По словам эксперта издания, предполагается, что большая часть российского угля на Украину теперь поступает через Белоруссию, однако поставки также снижались в связи с переходом Луганской ТЭС на газ.

ТАСС