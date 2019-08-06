АО "Завод "Энергокабель" примет активное участие в организации и проведении Кабельного пейнтбола

Завод Энергокабель Завод Энергокабель

К числу партнеров масштабного турнира по пейнтболу среди представителей кабельных компаний, поставщиков и производителей оборудования и материалов, присоединился один из лидеров кабельного рынка в области качества выпускаемой продукции – завод «Энергокабель». 23 августа, в пятницу, на площадке подмосковного спортивного клуба «Черная пантера», в 12:00 по Мск, соберутся самые меткие представители отрасли. В 13:00 они сойдутся между собой в азартном соревновании, не только осуществляющим проверку способностей, но и объединяющим кабельную семью в одной точке и с одной целью. Портал RusCable.Ru, организующий проведение турнира, вновь представляет уникальную и интересную площадку, открытую для всех специалистов отрасли, которая представляет возможность для новых знакомств, интересного и продуктивного общения в неформальной обстановке, обмена опытом, контактами и планами, а также многого другого.

АО «Завод «Энергокабель» – предприятие с историей, охватывающей период в более чем 15 лет, ориентировано на производство и поставки кабельно-проводниковой продукции для объектов промышленного, гражданского строительства, объектов специального назначения. Завод ежегодно улучшает показатели развития, модернизируя производство и увеличивая ассортимент производимой продукции; обладает гибкостью в работе с каждым клиентом и динамичность в изучении и эксплуатации современных трендов. Продукция завода «Энергокабель» широко известна благодаря своим высоким техническим характеристикам и качеству. В данный момент в перечень КПП завода входит более 90000 маркоразмеров, включающих многочисленные группы: кабели силовые, контрольные, малогабаритные, телефонные, соединительные и многие другие. Кабель предприятия предлагается во всех возможных исполнениях, что позволяет его применение практически в любых проектных решениях, имея показатели: нераспространения горения при одиночной или групповой прокладке, низкой токсичности, низкому дымо- и газовыделению; несодержанию галогенов в продуктах горения; огнестойкости кабеля и кабельных линий. Одним из ключевых потребителей продукции завода является нефтегазовый комплекс России, объекты ПАО «Газпромнефть». Участие завода «Энергокабель» в турнире Кабельный пейнтбол станет не только дополнительным вызовом для любителей пейнтбола, любящих серьезное противостояние, но и даст замечательную возможность для более близкого знакомства с профилем предприятия и его первоклассными специалистами.

Для того чтобы оказаться в числе участников турнира вам необходимо сделать всего два шага. Первый – перейти по ссылке на официальный сайт мероприятия. Второй – выбрать вариант участия и заполнить специальную анкету. Напоминаем, что каждый из участников получит все необходимое: начиная от полной экипировки, сувениров, доступа к полевой кухне, культурного отдыха в стиле open-air party и заканчивая самым главным – возможностью знакомства и общения с многочисленными представителями рынка в неформальной обстановке и широкий спектр незабываемых эмоций.

Адрес проведения пейнтбола:

Московская область, Кудиновское шоссе, владение 33: пентбольный клуб "Черная пантера"

Для компаний, заинтересованных в поддержке мероприятия и более развернутого освещения своего участия в нем, портал RusCable.Ru предлагает партнерскую программу. Компания-партнер "Кабельнойго пейнтбола-2019", получит не только 7 зарезервированных мест для участия сотрудников компании в турнире, но и масштабное информационное сопровождение в виде: ролл-апов в зоне мероприятия, публикации новостей о партнерстве и участии, фоторепортаж, публикации в отраслевом еженедельнике RusCable Insider Digest.

По срочным вопросам:

Алена Кулакова

a.kulakova@corp.ruscable.ru

Сергей Мичкин

s.michkin@corp.ruscable.ru

Тел. 8 (495) 229 33 36

viber/whatsapp/telegram: 8 (999) 003 33 36